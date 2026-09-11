Россия атаковала АЗС в Киеве

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Двое погибших и более десятка раненых в столице за неполные сутки. Россия продолжает террор Киева, с полуночи сирены раздавались в городе четырежды. В половине четвертого утра вражеский дрон попал в девятиэтажку в Днепровском районе. «Шахед» залетел на первый этаж, там ранило семью, 23-летняя девушка в больнице с порезами, ее родители получили ожоги. Еще пять человек получили помощь медиков на месте, госпитализация им не понадобилась. От этого «прилета» загорелись балконы, огонь быстро распространился вплоть до девятого этажа, впрочем, его удалось оперативно потушить.

Утром, прямо в час пик, россияне ударили по киевским заправкам. Попали сразу в две, обе — государственной сети «Укрнафта». К сожалению, от этих ударов погибли два человека.

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Корреспондентка ТСН побывала на месте прилетов. Так благодаря чему никто из работников АЗС не пострадал и как дальше заправляться безопасно.

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Россия атаковала АЗС в Киеве

Вот это и есть место попадания вражеского дрона на одной из заправок столицы. Это сеть «Укрнафта», дрон попал прямо в здание. Кусок отлетел на парапет, людей на соседней автомойке этот парапет, собственно, и спас. Чудом здесь не было сегодня пострадавших и погибших. Так получилось, потому что работники заправки попросили всех посетителей срочно выехать отсюда, а сами спрятались. Не в очень надежном месте, под соседним мостом. Тем не менее, здесь их в данный момент не было.

«Оно так быстро, буквально секунда. Распоряжение прятаться было очень-очень давно», — рассказывает сотрудница АЗС.

Россия атаковала АЗС в Киеве

В течение сегодняшнего дня россияне атаковали сразу две заправки сети «Укрнафта». Одну — здесь, на Троещине, в спальном районе. Вторую — на столичной Почайной. Туда прилетели аж два дрона. Там работники тоже были в укрытии. Оба погибших — это случайные прохожие. Один из мужчин был водителем машины, которая просто проезжала мимо. Второй мыл машину на автомойке самообслуживания рядом. Сотрудники заведений, расположенных недалеко от заправки, рассказали нам, что и они уже бегают прятаться во время воздушных тревог.

В «Укрнафте» отмечают, что всем посетителям и всем клиентам они очень настойчиво советуют покидать заправки во время воздушных тревог. Ведь по состоянию на сегодняшний день все пострадавшие — или случайные прохожие или люди, которые отказывались выехать с заправок, когда звучали сирены.

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