Спасти посевную: с какими вызовами сталкиваются аграрии и как правительство пытается им помочь

Спасти посевную: с какими вызовами сталкиваются аграрии и как правительство пытается им помочь

На пшеницу и ячмень фермеры выделили больше полей, чем планировали.

Спасти посевную: тысячи тонн собранного в прошлом году урожая осталось лежать на складах из-за заблокированных войной морских портов. Аграрии, не сумевшие реализовать продукцию, на старте посевной оказались без средств.

Поэтому правительство ввело программу кредитования под государственные гарантии. Кто уже воспользовался деньгами и легко ли это сделать – корреспондентка ТСН Анастасия Неверная во время марафона "Единые новости".

Анастасия Неверная узнавала подробности.

Экспорт заблокировала война. Большинство аграриев из-за войны средств, чтобы уложиться в новый урожай не имеют. Спасти должны кредиты, проценты за которые уплатит государство.

Аграрные предприятия могут брать кредиты, если их оборот за предыдущий год, а выручка не превышают 50 миллионов евро. Максимальный объем кредита составляет до 60 миллионов гривен сроком до 6 месяцев.

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Предложением уже воспользовались более полутора тысяч аграриев, говорят правительственные чиновники. В лидерах Кировоградской, Винницкой, Полтавской и Днепропетровской области. Однако на местах говорят, что получить кредит совсем не просто.

На Днепровщине, несмотря на трудности, уже посеяли более 60 процентов ранних зерновых. В Кировоградской области отчитываются о 100.

На пшеницу и ячмень фермеры выделили больше полей, чем планировали. А еще и озимые хорошо пережили холода и сейчас активно пошли в рост. Влаги у земли хватает. Так что уверены — украинцы будут с хлебом.

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