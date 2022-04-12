Спасти посевную: с какими вызовами сталкиваются аграрии и как правительство пытается им помочь

На пшеницу и ячмень фермеры выделили больше полей, чем планировали.
Спасти посевную: тысячи тонн собранного в прошлом году урожая осталось лежать на складах из-за заблокированных войной морских портов. Аграрии, не сумевшие реализовать продукцию, на старте посевной оказались без средств.
Поэтому правительство ввело программу кредитования под государственные гарантии. Кто уже воспользовался деньгами и легко ли это сделать – корреспондентка ТСН Анастасия Неверная во время марафона "Единые новости".
Анастасия Неверная узнавала подробности.
Экспорт заблокировала война. Большинство аграриев из-за войны средств, чтобы уложиться в новый урожай не имеют. Спасти должны кредиты, проценты за которые уплатит государство.
Аграрные предприятия могут брать кредиты, если их оборот за предыдущий год, а выручка не превышают 50 миллионов евро. Максимальный объем кредита составляет до 60 миллионов гривен сроком до 6 месяцев.
Предложением уже воспользовались более полутора тысяч аграриев, говорят правительственные чиновники. В лидерах Кировоградской, Винницкой, Полтавской и Днепропетровской области. Однако на местах говорят, что получить кредит совсем не просто.
На Днепровщине, несмотря на трудности, уже посеяли более 60 процентов ранних зерновых. В Кировоградской области отчитываются о 100.
На пшеницу и ячмень фермеры выделили больше полей, чем планировали. А еще и озимые хорошо пережили холода и сейчас активно пошли в рост. Влаги у земли хватает. Так что уверены — украинцы будут с хлебом.
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