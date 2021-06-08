Спасти водоем от пластика: на Закарпатье экоактивисты убирали Ольшанское водохранилище

Собрали более тонны мусора.

Полсотни людей убирали берег водохранилища на Закарпатье. За два дня активистам удалось собрали более тонны мусора, большинство из которого отправят на переработку.

Как экоактивисты убирали и превратили полезное дело на отдых, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 июня.

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Ольшанское водохранилище называют закарпатским морем: 80 гектаров воды посреди живописных гор. А также среди гор мусора. Именно поэтому екоактивистка Лена Жук собрала друзей из Мукачево и Львова и за полторы сотни километров привезла сюда на субботник. Впрочем, просто убирать мало, говорят волонтеры. Хотят достучаться до местных, чтобы те перестали мусорить. Звали их и на выгон, но 20000 человек согласились с десяток учеников на двое учителей.

Над водохранилищем расположены пять сел, жители которых просто сбрасывают мусор в воду. Всего месяц назад в одной общине появился мусоровоз, но свалки нет ни одного. Это запрещено, так как села на территории Национального парка.

Новости Украины: полсотни людей убирали берег водохранилища на Закарпатье

В ближайшее полигона отходов — 30 километров. "Там и не хотят принимать, потому что они имеют свой мусор. Есть централизованного вывоза", — объясняет заместитель директора Национального природного парка "Синевир" Юрий Тюх.

Почему — вопрос к местным чиновников. Активисты просят их хотя бы сейчас организовать вывоз уже собранных опасных отходов. Свою субботник называют двухдневным екопикником: ночуют в палатках, а готовят на полевой кухне. Проятгом двух дней волонтеры собрали более тонны мусора. Полностью забили грузовик. Большую часть повезут с собой в Мукачево на переработку. Сюда вновь приедут в следующем месяце.

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