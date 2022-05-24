Спасти жизнь от вражеских осколков: во время телемарафона Save Ukraine соберут средства на хирургические аппараты

Спасти жизнь от вражеских осколков: во время телемарафона Save Ukraine соберут средства на хирургические аппараты

Чтобы спасти украинских военных и мирных людей, которые получили ранения от вражеских обстрелов, врачи прилагают титанические усилия. Иногда борьба за жизнь идет не на часы, а на минуты, а то и секунды.

Одними из самых сложных ранений являются – осколочные. Инородные тела нужно срочно удалить, и их не всегда можно оперативно найти без нужной аппаратуры.

Для того, чтобы облегчить работу украинских медиков и закупить такое хирургическое оборудование, одновременно в Киеве и Берлине 29 мая в 21:00 состоится второй телемарафон Save Ukraine — #StopWar. Этот благотворительный концерт собрал таких звезд, как Океан Эльзы, Тина Кароль, MONATIK, Кalush Orchestra и других только с одной целью – привлечь внимание мира к войне в Украине и собрать средства, чтобы купить хирургические рентген аппараты С-дуга. Такое оборудование используется для проведения операций под контролем рентгеновского излучения, в частности извлечения осколков или фиксация костей.

Врач-хирург Юрий Грушка из Чугуевской центральной районной больницы в Харьковской области объяснил, почему эти аппараты так необходимы украинским медикам, особенно в военное время.

"У нас клиника первой линии, у нас акцент идет на приеме пострадавших с огнестрельными травмами — военных и мирных жителей. Эти аппараты нам помогут быстрее удалять те инородные тела, которые угрожают жизни и которые приведут к дальнейшим осложнениям, то есть те, которые мы не можем сразу же при осмотре раны удалить. Естественно, это облегчит нам работу. Улучшит качества оказания помощи", — объясняет медик.

По словам врача-хирурга, сейчас в больницы с осколочными ранениями попадает достаточно много людей, поэтому такие аппараты очень необходимы, чтобы вовремя оказать помощь пострадавшим и спасти жизнь.

"Практически каждый день или через день поступают пострадавшие, у которых есть осколки. Не все осколки являются рентгенокрасными, но есть очень много таких, которых можно диагностировать и удалять с помощью такого аппарата. Он может подробнее выявить место, где именно есть посторонные предметы. В этих аппаратов есть масса преимуществ”, – резюмировал врач Юрий Грушка.

Такое оборудование организаторы телемарафона планируют приобрести для 12 регионов, расположенных вблизи ведения боевых действий, а также привлечены к оказанию медицинской помощи раненым и пострадавшим.

Харьковская область – для 2 заведений;

Днепропетровская область – для 2 заведений;

Запорожская область – для 2 заведений;

Полтавская область – для 2 заведений;

Одесская область – для 2 заведений;

Киевская область – для 2 заведений;

г. Киев – для 2 заведений;

Черниговская область – для 1 заведения;

Сумская область – для 1 заведения;

Николаевская область – для 1 заведения;

Черкасская область – для 1 заведения;

Кировоградская область – для 1 заведения.

Стоимость одного аппарата стартует от 100 тысяч евро, а общая стоимость 19 единиц – 1 млн 900 тысяч евро.

Фандрейзинг будет проходить по глобальной инициативе United24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Примечательно, что мероприятие состоится именно 29 мая — в День Киева, и будет посвящено мужественному украинскому сопротивлению в течение трех месяцев несокрушимой борьбы против России.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, "Суспильное" и при поддержке "Киевстар", футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.

Артисты будут выступать вживую из Киева, а также из его города-побратима Берлина. Там, у Бранденбургских ворот, расположится сцена, с которой к телевизионной аудитории и зрителям на площадях городов будут обращаться ведущие Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина. Среди участников мероприятия – Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona и многие другие. Также специальными гостями мероприятия станут победители "Евровидения 2022" — группа Kalush Orchestra.

В Украине телемарафон будут показывать телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Первый, UA:Культура, региональные каналы Суспильного мовныка, Интер и Рада, платформы онлайн телевидения "Киевстар ТВ" и 1+1 Video, а также YouTube-каналы 1+1 и Atlas Festival.

Напомним, первый телемарафон Save Ukraine — #StopWar состоялся 27 марта. Во время него было собрано более 40 млн грн для решения острейших гуманитарных проблем, вызванных войной России в Украине. В то же время, более 30 телеканалов по всему миру синхронно транслировали его. В общей сложности около 80 млн человек по всему миру смотрели телемарафон в прямом эфире. Жители более 50 городов и столиц вышли на улицы, чтобы поддержать Украину и присоединиться к телемарафону, 30 мировых политических лидеров обратились к украинцам и международному сообществу. Более 17 млн человек были объединены коммуникационной кампанией в медиа и социальных сетях.