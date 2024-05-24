Спасут ли дополнительные системы Patriot Харьковщину: волонтер удивил заявлением

Волонтер усомнился, что даже Patriot смогут полностью защитить Харьков , ведь у россиян есть много ракет к С-300 и безпилотники, корректирующие огонь.

Волонтер и бизнесмен Юрий Сапронов, проживающий в Харькове, считает, что даже дополнительные американские системы ПВО Patriot не смогут полностью уберечь его родной город от российских атак.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для TСН.ua.

"Patriot – это машина. Наверное, харьковское небо будет более прикрыто, чем сейчас оно не прикрыто совсем, потому что С-300 летит меньше минуты... Их у них (россиян) – как грязи", – отметил бизнесмен.

Он напомнил, что ракеты к С-300 – достаточно дешевые, и у россиян их есть много. Сапронов размышляет, как их будуть все сбивать, если ракета к Patriot стоит приблизительно 1 миллион долларов.

"Конечно, мы тоже будем переживать, если нам дадут эти Patriot, чтоб их не вычислили. Потому что очень большая опасность – надо городом постоянно висят 3-4-5-6 "Орланов" и "ZALA", это достаточно крутые их разведывательные дроны. Я не могу сказать, почему мы не можем их сбить – они висят где-то на 3 километрах, корректируют... Я знаю, что они есть, я знаю, что они мешают, я знаю, что они наводят, но я не знаю, почему мы их не можем сбить... и чем их сбивать", – говорит Юрий Сапронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Сапронов: правда о Харьковщине – риски и сценарии развития. Что умалчивают?

Напомним, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве 14 мая Зеленский снова подчеркнул, что для защиты Харькова и области Украине необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

19 мая, комментируя очередной удар РФ, президент Владимир Зеленский, обращаясь к союзникам, снова заявил, что два Patriot принципиально изменят ситуацию в Харькове.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.