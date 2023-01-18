Спасут ли эксперты МАГАТЭ украинские атомные станции от российских обстрелов: роль международных наблюдателей

Миссия МАГАТЭ уже работает в течение нескольких месяцев на Запорожской атомной электростанции. Уже было две ротации и каждый раз международным наблюдателям приходится договариваться с россиянами, чтобы их туда пустили. Все еще продолжаются тяжелые переговоры по созданию демилитаризованной зоны вокруг оккупированной ЗАЭС, говорится в ТСН.

В сентябре 2022 года план МАГАТЭ был зафиксировать свое присутствие, посмотреть, как работает станция в условиях оккупации и оставить там своих наблюдателей, чтобы обезопасить крупнейшую атомную электростанцию Европы от возможных обстрелов и проложить путь к освобождению от рашистов.

Однако с того момента прошло 5 месяцев, Запорожская атомная станция до сих пор под контролем россиян. За это время они успели сменить юридический адрес ЗАЭС на московский, украли, а затем депортировать директора ЗАЭС за сотрудничество с СБУ, заставили трех тысяч сотрудников получить российский паспорт и до сих пор настаивают на подписании контрактов с "Росатомом", а сама станция превратилась в ремонтную базу российских войск. Все это под пристальным взглядом экспертов МАГАТЭ.

Не помогло присутствие миссии уберечь от прицельных обстрелов саму станцию. Несколько раз ЗАЭС отключалась от сети и переходила на резервное питание от дизель-генераторов. Дошло до того, что ни один из шести энергоблоков не работает совсем. Все чаще можно увидеть заявления о том, что россияне пытаются подключить ЗАЭС к российской сети. Впрочем, Петр Котин, президент "Энергоатома", такой технической возможности не видит. “Они очень многое там пытаются. То, что они ее подключат к энергосистеме России, я в это не верю, что это возможно сделать технически, теоретически возможно. Технически нет никакого смысла”, – убеждает он.

Оставив своих экспертов на ЗАЭС, сам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сосредоточился на дипломатии. Несколько раз он посещал Киев и Москву, где пытался договориться о демилитаризированной зоне вокруг ЗАЭС. Впрочем, пока эти усилия оказались тщетными. После этих попыток Гросси сосредотачивается хоть на чем-то, что может принести результат – отправляет на все атомные электростанции Украины группы экспертов. Первые атомщики уже прибыли на Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС.

Присутствие международных наблюдателей на каждой из украинских атомных электростанций – это просьба нашего правительства. Окончательная договоренность была достигнута на недавнем энергетическом форуме в Париже. "Эксперты Агентства будут анализировать влияние российских военных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, а результаты будут распространяться для всего мирового сообщества", — заявлял тогда министр энергетики Герман Галущенко.

Это имеет смысл, ведь каждый российский обстрел по энергетической инфраструктуре оказывает непосредственное влияние на атомные электростанции. Даже если туда не попадают ракеты, из-за перенапряжения страдают энергоблоки, а мгновенное их отключение создает ядерную опасность.

Один из последних случаев тому доказательство – машинный зал одного из украинских энергоблоков, внутри конструкции – турбина. Громадные металлические пластины, крутясь со скоростью 1000 оборотов в минуту, но вдруг замерли. Многотонную конструкцию просто скрутило как консервную банку. “Был поврежден вал и здесь наши специалисты с большим ремонтным опытом, они его отремонтировали. Вал полностью был разобран, и они полностью его отремонтировали, запустили энергоблок уже через трое суток”, — объясняет Петр Котин.

Спасут ли эксперты МАГАТЭ украинские атомные станции от российских обстрелов? Опыт их пребывания в ЗАЭС говорит, что нет. Однако даже присутствие международных надзирателей на наших энергообъектах – это лишний сигнал россиянам – их террористические атаки незамеченными не остаются.

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