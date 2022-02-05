Спасут ли Райана: как у Марокко несколько дней подряд из колодца освобождают 5-летнего ребенка

Спасут ли Райана: как у Марокко несколько дней подряд из колодца освобождают 5-летнего ребенка

Глубина превышает 30 метров.

В Марокко уже четвертый день подряд пытаются докопаться до провалившегося в сверхузкую пропасть 5-летнего мальчика. На данный момент осталось менее двух метров, но это расстояние самое критическое: может произойти оползень.

О спасательной операции рассказали в ТСН.19:30 за 5 февраля.

До конца спасательной спецоперации остаются считанные метры. Спасатели вот-вот достанутся 5-летнему Райану, который упал в колодец в Марокко четыре дня назад. Несмотря на усталость, команда не прекращала работу ни днем, ни ночью. Работать им приходится крайне осторожно, потому что песчано-каменная почва может обрушиться в любой момент.

Также читайте Спасение кошки в Харькове превратилось в целую спецоперацию

Ширина отверстия всего 25 сантиметров, а вот глубина — 32 метра. Поскольку расширять яму было очень опасно, со стороны бульдозерами копают траншею. Медицинская команда с вертолетом подстерегает, чтобы в любой момент забрать парня в больницу. Стоят и молятся у входа в пропасть сотни небезразличных людей.

Родственники Райана не теряют надежды увидеть мальчика живым. "Они включили свет на камере телефона и бросили его вниз. Так они обнаружили, что ребенок все еще там. Он все еще говорит. Я сам его слышал. Он умолял нас спасти его", — говорит кузен отца мальчика Мохаммад Орам.

Новости мира: в Марокко уже четвертый день пытаются спасти 5-летнего мальчика

Чрезвычайцы коленопреклоненно просят всех держаться подальше от места спасательной спецоперации. Загородили все забором.

При схожих обстоятельствах в Индии в прошлом году в колодец, куда упал мальчик, полетели и 40 человек, пришедших из любознательности. Погибли 11 человек, не спасли и малыша. Кроме того, в январе 2019-го в Испании в такую же узкую скважину провалился 2-летний Хулен. Ребенок провел в яме две недели прежде, чем до нее докопали тоннель. Но спасатели обнаружили мальчика без признаков жизни.

Впрочем, в таких историях есть и счастливые финалы. В июне 2018 после нескольких недель в затопленной пещере Таиланда спасли целую футбольную команду юношей и их тренера. Тогда привлекли 90 профессиональных дайверов, половина из которых отозвалась из-за кордни. За чудо-спецоперацией, как и сейчас, следили миллионы людей по всему миру.