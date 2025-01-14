Специалистов ПВО забирают в пехоту: военные и парламентарии назвали вопиющую угрозу для Украины

В Украине сокращают мобильные огневые группы и "обнажают" целые регионы – с таким шокирующим заявлением в соцсетях выступила народная депутат Марьяна Безугла.



"Сейчас из Воздушных сил, согласно распоряжениям Главнокомандующего ВС Украины Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов. Сокращают мобильные огневые группы и "обнажают" целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже продолжается их расширение, чтобы занять офицерские должности. В частности, создается дивизион", — утверждает Безуглая.



Как оказалось, о проблеме публично и резко высказался и другой нардеп – Алексей Гончаренко.

По его словам, военное руководство пытается перебросить в пехоту всех, кого можно.

"Ко мне с утра обращаются военные из Воздушных сил, которые рассказывают, что на части пришли телеграммы с требованиями переводить людей в пехоту! И это почти все техники и механики! Как будут летать самолеты? Как будут функционировать Воздушные силы, когда не будет механиков?? Мы так добивались F-16, а теперь они будут стоять, потому что некому будет их ремонтировать? Что это за бардак?!", – написал на своей странице в соцсети Гончаренко.



В семьях военных, служащих в Воздушных силах, нам рассказали, что в списки попали также контрактники, которых не так просто заменить новыми мобилизованными.

"Критическая ситуация в 1 Галицко-Волынской бригаде — там треть бригады переводят в пехоту, без объяснений куда. Приказ от Главнокомандующего поступил в рекордное время 12 января и время на его исполнение — 2 дня, рекорд, чтобы никто из ничего не успел изменить", – рассказали нам в семье одного из военнослужащих.

И добавили: "Важно отметить, что раньше уже были похожие списки, поехали 11 человек, один из которых уже погиб, трое получили ранения во время первого же боевого выхода. Тогда приказ должен был выполнен за неделю, сейчас — 2 дня и значительно больше военнослужащих".



По словам самих военнослужащих, ни командование Воздушных сил, ни бригада, ни батальон, ни рота не оказывают на это влияния, они должны выполнить приказ.

"Командиры бессильны, хотя у них забирают специалистов, которые обнаруживали или уничтожали враждебные цели. Сейчас в эти списки включены также контрактники, подписавшие их во время действия военного положения и пришедшие в конкретную бригаду, чтобы выполнять конкретную работу", — говорит военнослужащий.



И добавляет: "Нас собрали на построение, сообщили о количестве людей, которое должно быть переведено. Это значит, что на РЛС будет оставаться один человек, а большинство МОГ (мобильных огневых групп) просто расформируют, потому что нет людей. Командир ничего не может решить, потому что есть приказ".

"Авиация не сможет работать"



После того как тему подняли парламентарии, в соцсетях военные начали подтверждать наличие проблемы.



"Сегодня мы сталкиваемся с реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только нашу способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу нашей авиации. В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического. персонала, обслуживающего наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", — написал в соцсети военный Виталий Горжевский.



И добавил: "Мы стараемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. И если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы упустим возможность не только защищать нашу землю, но потеряем саму основу нашей авиации".

На ситуацию отреагировали и представители местных властей, подтверждая то, что масштабы проблемы велики.



"Получает огласку такая ситуация. Авиационно-технический персонал Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обращается об огласке такой ситуации. Комментировать это не буду. Да и влиять на такие ситуации не в моей компетенции. Единственное - считаю, что такие решения должны приниматься взвешенно и с осознанием возможных последствий", — написал на своей странице в соцсети городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В свою очередь, источники ТСН.ua в Министерстве обороны о сложившейся ситуации говорят следующее: "Ситуация действительно непростая. Решения принимаются согласно ситуации, которая есть в зоне боевых действий".

Срочно! Последние новости из Германии - Украина получит ракеты для ПВО!

Ранее сообщалось о том, что персонал ВС массово переводится в пехоту.

Читайте также: