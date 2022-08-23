Специалисты зафиксировали 2 тыс. экологических преступлений агрессора России во время войны: почему это важно

Впрочем, это цифра без учета ситуации на временно оккупированных территориях, куда нет доступа экологи. Доказательства фиксируют, чтобы через международные суды взыскать с России все нанесенные убытки.

Как собирают доказательства, которые становятся основой исков против России, говорится в сюжете ТСН.

С воронки, образованной российской авиабомбой, экологи берут пробы почвы так называемым методом конверта. Отобранную землю в сумке-холодильнике доставят ученым. Уже они будут изучать ее на содержание опасных элементов. По протоколу экологические преступления нужно фиксировать в тот же день, но во время войны сделать это фактически не реально.

"Почва является хорошей консервационной средой. Если мы говорим о воздухе, то мгновенно фиксируем последствия. Через три мимяка мы не можем сделать. Но почва консервируется. Мы можем определить уровень загрязнения даже через несколько месяцев", — говорит юристконсульт экологической организации Анатолий Павелко.

В окрестностях Чернигова экологи выискивают воронки от трех видов снарядов: авиабомб, артиллерии и реактивной системы залпового огня. Загрязняющее почву вещество у этих видов оружия отличается. Затем эти исследования будут накладываться на спутниковые снимки. Так можно будет подсчитать хотя бы примерный ущерб даже на временно оккупированных территориях, к которым экологи не имеют доступа.

"Когда получаем космические снимки определенной территории, то мы способны сосчитать количество воронок. Из космических снимков мы можем определить тот или иной вид снаряда, который оказался на той территории. Берем условную территорию, делим на участки километр на километр, километр за километром – и оцениваем", – объяснил Анатолий Павелко.

Экологический ущерб на деоккупированных территориях невероятных масштабов. Один из методов исчисления экологического ущерба определяется по количеству земли, которое уже нельзя использовать по назначению. Скажем как сельхоз угодья или леса. Только на Черниговщине треть ее территории загрязнена из-за действий российских оккупантов.

Область под постоянными обстрелами россиян была луна. В течение этого времени люди постоянно дышали гаремом. В частности, тогда в течение трех дней горела нефтебаза. Пять тысяч кубических метров дизельного горючего спасатели не могли мгновенно потушить. Последствия пожара в строительном гипермаркете еще долго будут отзываться в воздухе, почве и на здоровье горожан.

"Когда выгорают строительные материалы, в воздух попадают токсичные вещества в зависимости от того, это линолеумы, или ДПС, или краски горят. Лаки могут образовываться различные токсичные формальдегиды, разнообразные оксиды азота, которые опасны для жизни и здоровья людей. Формальдегиды вызывают, в частности рак. Мы пытаемся собрать как можно больше преступлений, чтобы доказать этот экоцид. Наряду с геноцидом украинского народа происходит экоцид", — подчеркнула экология Екатерина Полянская.

К примеру, Черниговский водоканал русская армия прицельно уничтожала в течение месяца, добиваясь гуманитарной катастрофы. Хотя в городе не было воды и электричества, на очистные сооружения ежедневно поступало до полутора тысяч кубических метров канализации.

Руководитель канализационных очистных сооружений КП "Черниговводоканал" Наталья Мазюк говорит, если бы осада города продолжалась дольше, экологической катастрофы невозможно было избежать даже за пределами области, в частности в столице. Повезло, что резервных отстойников хватило.

"Если бы затянулось, то всю эту воду мы бы сбрасывали без очистки в реку Белоус. Это привело бы к экологическому бедствию, потому что стоки были очень концентрированы. В основном это были туалеты. То, что сбросит Чернигов, выпьет Киев. Это очень опасно" ", – объясняет она.

Русские разрушили капитально отремонтированный отстойник. Ремонту он не подлежит, а потому нужен новый. Дождевая осень может принести экологическую беду, на грани которой балансировали весной.

Министерство экологии уже зафиксировало две тысячи случаев ущерба окружающей среде на деоккупированных и других территориях, куда прилетало российское оружие. На временно оккупированных подсчитать экологические преступления невозможно.

"Мы видим превышение предельно допустимых концентраций загрязненных веществ и в воде, в воздухе, в почве. Мы все факты фиксируем, насчитываем вред. Все эти материалы передаем правоохранительным органам. Мы уже собрали 304 материала. Затем они будут переданы в международные суды", — говорит. первый первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Гречаник.

Тем временем 200 украинских и международных экспертов уже подготовили семь десятков проектов экологического обновления Украины. Для этого нужна победа, а сотни миллиардов гривен, говорят в Минэкологии. Впрочем, сумма – пока продолжается война – постоянно растет.

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