Специализированные патроны: пули, которыми обстреляли авто Шефира, венгерского производства

Такие пули раньше не использовали в Украине.

Пули, которыми обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира, изготовленные в Венгрии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 сентября.

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По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, такие пули в Украине почти не применяются. "Мы изъяли из тела потерпевшего пули. Это калибр 7,62. Видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускались на территории Украины, и фактически не использовались ранее на территории Украины", — сказал представитель МВД.

Сейчас правоохранители выясняют, когда и через какие каналы их завезли в Украину. Надеются, что так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство. Именно так сейчас квалифицируют нападение на Сергея Шефира.

Новости Украины: пули, которыми обстреляли машину Сергея Шефира, изготовлены в Венгрии

Накануне утром возле Киева неизвестный из леса обстрелял авто Сергея Шефира — друга, бизнес-партнера и помощника Владимира Зеленского. Ранения в ногу получил водитель — это 58-летний Александр Иванько. Во время стрельбы он не остановился, а наоборот нажал на газ и дотянул машину до стоянки супермаркета.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире ТСН рассказала, что сейчас следствие рассматривает две версии нападения: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации ситуации в стране.

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