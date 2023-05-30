"Специальная военная операция" перешла на российскую территорию: эксперт о взрывах в Москве

В Минобороны РФ заявили, что за взрывами в Москве стоят украинские спецслужбы.

Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессора. Российские СМИ сообщали, что утром были попадания в здание. В соцсетях даже распространялись видео взрывы, хотя в Министерстве обороны России заявили, что все 5 беспилотников были сбиты, а еще 3 были поражены. Однако сам факт того, что беспилотники долетели в их столицу, это уже невероятно хорошая новость для нас.

Об этом заявил военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, дроны всех видов и образцов, особенно воздушные, становятся главной ударной силой, и украинцы здесь также показывают немалый технологический потенциал. И все это, несмотря на то, что наша экономика на добрую треть разрушена.

Часть беспилотника, повредившего жилой дом в Москве, 30 мая 2023 г. /AP

Петр Черник отметил, что вместе с тем принят закон о том, что освобождается от налогообложения подобное оружие: “То есть мы сможем добывать в Европе и на других мировых рынках достаточно большое количество самых разных запчастей и сможем производить собственную технику. А собственная техника позволяет применять ее где угодно и любым способом”.

Самый главный вывод, по мнению военного аналитика, — Украина наконец-то обрела настоящую милитарную субъектность: «Мы выходим за рамки исключительно нашей территории, а еще какие-то хорошие инопланетные силы решили нам помогать на территории РФ. Рефлексия специальной военной операции перешла на русскую территорию”.

Часть жилого дома, поврежденная беспилотником в Москве, 30 мая 2023 г. /AP

Очень нужно, чтобы как можно больше и интенсивнее этот процесс нарастал, подытожил Петр Черник: “На мой взгляд, он будет нарастать. Чем больше вой будет на болотах, чем больше хаоса, паники и страха там будет происходить, тем лучше”.

Напомним, рано утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Власти сообщили, что область атаковали беспилотники, в результате чего зафиксированы разрушения и пострадавшие. В Минобороны РФ заявили, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Впрочем, по оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах, комментируя обвинения Минобороны РФ о том, что Украина нанесла удар, назвали это неправдой. Как подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, атака БпЛА по столице РФ — это "их внутренние проблемы". Украина не имеет к этому никакого отношения.

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