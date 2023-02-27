Специфически одеваются и устраивают массовые драки: по Украине ширится субкультура ЧВК "Редан" из РФ

ЧВК "Редан" – это ИПСО России, целью которой является дестабилизация ситуации в Украине.

По Украине распространяется субкультура из России ЧВК "Редан", участники которой одеваются в черную одежду и устраивают массовые драки в общественных местах. Сегодня полиция предупредила подобные действия агрессивных подростков сразу в нескольких городах.

ТСН.ua собрал подробности этого движения, которое пытается проникнуть в наше государство из России.

Задержание сторонников ЧВК "Редан" в Киеве

27 февраля полиция сообщила, что в Киеве на Печерске планировалась массовая драка с участием сторонников российской субкультуры. Однако правоохранители своевременно отреагировали и задержали участников.

"Сегодня, 27 февраля, на Печерске благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, аналитиков столичного главка, оперативников и участковых конфликт удалось предупредить. Участников доставили в отдел полиции для установления личностей и выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении полиции Киева.

Задержание членов российской субкультуры во Львове

В центре Львова 27 февраля полиция также вовремя отреагировала на провокации сторонников движения ЧВК "Редан". Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что молодые люди создали в социальных сетях сообщества и планировали устроить провокации в городе.

Фото: facebook/Игорь Зинкевич

"Возле "Форума" сообщалось о массовой драке подростков. На месте работают несколько экипажей полиции, которые приостановили действия подростков и не дали организовать драку. Напомним в Украине начали массово распространять молодежное движение ЧВК "Редан". Оно возникло и активно действует в России. Подростки собираются большими группами и в общественных местах устраивают потасовки между представителями двух субкультур", — сообщил львовский депутат и опубликовал фото и видео с места событий.

Задержание подростков в других городах Украины

Не только в Киеве и Львове полиция задерживала поклонников российской субкультуры. Оказалось, что подобные акции были организованы в Харькове, Ивано-Франковске, Луцке и других областных центрах.

"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, следствием которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех включившихся в эту опасную игру юношей. Сейчас полиция приглашает родителей, с ними будут встречаться ювенальные полицейские и будут проводить профилактические беседы", - сообщил руководитель ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Всего в Харькове задержали 257 человек, которые планировали устроить массовые потасовки. В их числе только 30 подозреваемых - совершеннолетние.

В Ивано-Франковске провокации устроили 26 февраля, однако полиция оперативно прекратила противозаконные действия и задержала всех нарушителей.

В Луцке 27 февраля также задержаны подростки, которые планировали организовать массовые драки возле одного из крупных торговых центров.

В сети пишут, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию почти во всех крупных областных центрах.

Что такое ЧВК "Редан"

Субкультура ЧВК "Редан" появилась в России. Ее члены носят черную одежду с изображением пауков и цифрой 4. Это ссылка к аниме Hunter x Hunter. В России представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против футбольных фанатов и мигрантов. Ее члены там устраивают массовые драки с представителями других национальностей или субкультур.

ЧВК "Редан" в Украине – это российская ИПСО

В полиции Киева подчеркивают, что пропаганда насилия среди украинских подростков – это российская информационно-психологическая спецоперация с целью дестабилизации ситуации в нашем государстве. Правоохранители призывают родителей следить за своими детьми.

"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Поэтому полицейские Киева еще раз призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга", — сообщили в полиции.

Фото: Фото из социальных сетей

Руководитель полиции Харьковщины считает, что РФ это делает, чтобы пропагандисты смогли "наслаждатся" драками и порадоваться проблемам нашего государства.

"По замыслу ФСБ недогосударства, которое путем манипулирования и обмана "собрало" в группы всех этих людей, они должны были устроить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недодержавы могло посмаковать над этим. У многих изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты! Это в нашем многострадальном, несгибаемом городе!" — подчеркнул Владимир Тимошко.

Напомним, в России известный семейный психолог во время лекции избил пришедшую к нему за помощью женщину.

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