Спецназовцы, "титушки" и толкотня: в Кременчугском райсовете в четвертый раз пытались уволить своего главу

Часть депутатов Кременчугского райсовета незаконно пыталась уволить главу района Антона Самаркина.

Спецназовцы "Тор", нацгвардейцы и еще несколько десятков полицейских сегодня днем пытались помешать сепаратистскому съезду в Кременчугском районе. Эти депутаты, вопреки закону, пытались уволить действующего главу района Антона Самаркина. В четвертый раз! Депутаты, которые не поддерживают их действия, считают, что таким образом мятежники хотят пролоббировать интересы железорудных предприятий области.

Об этом говорится 9 июня в сюжете ТСН.19:30.

Внеочередное заседание Кременчугского райсовета собирались провести в селе Каменные Потоки. Чтобы этого не допустить, с самого утра помещения начала штурмовать группа депутатов, лояльных действующему главе.

Неизвестные молодые блокировали им вход. Толкотня продолжалась почти час. В середине между тем коалиция из депутатов местных "ОПЗЖ", "Евросолидарности" и других готовятся уволить с должности действующего главу района. Модератором выступает сельский председатель Анна Сомайлюк.

Вскоре к зданию взимается полиция. С их помощью другие депутаты смогли попасть внутрь. Сразу модератор объявляет о закрытии заседания. Начинается новая потасовка. Больше всего достается народному депутату Алексею Мовчану.

Новости Украины: незаконное заседание депутатов в Кременчугском районе - почему собирались и что решили

"Неизвестные охранные структуры блокировали мне выход на трибуну, затем выход из президиума. Ударили меня, толкнули. Отобрали громкоговоритель и ударили женщину. Написал заявление в СБУ относительно попытки свержения конституционного строя", — рассказал Мовчан.

В конце три автобуса полицейских блокируют здание окончательно. Ныне действующий глава района Антон Самаркин говорит, что это уже четвертая попытка сбросить его и объясняет причины. Они — в желании расширить деятельность комбината.

Собственно строительство Белановского ГОК активизировалось в начале этого года. И жители окрестных сел всячески этому препятствуют. В начале мая сразу три села отключили от электричества. Администрация комбината снесла линии электропередачи и не допустила ремонтников с Полтавоблэнерго.

Сейчас кременчугские депутаты считают, что основной целью мятежников являются изменения назначения земельных участков района. Это позволит увеличить территорию предприятия и в максимально дешево отселить местных жителей.

"Мы считаем, что нельзя развивать комбинат и карьер, если это вредит жителям района. Там есть люди, которые не хотят отселяться. Их пытаются выгнать из земель, где они живут не один десяток лет", — пояснил Самаркин.

Сейчас борьба продолжается. Официальное заседание райсовета запланировано на 24 июня.

Напомним, в Полтавской области из-за горнообогатительного комбината села остались без электричества.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку