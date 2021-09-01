Спецназовец об уникальной спасательной операции в Афганистане: Искали в толпе своих и вывозили тех, кого нашли

Спецназовец об уникальной спасательной операции в Афганистане: Искали в толпе своих и вывозили тех, кого нашли

Международный аэропорт Кабула, единственное место в захваченной талибами стране, которое до последнего контролировали западные войска.

С 16 августа и до последнего рейса, эвакуировали гражданских, украинские спецназовцы из Главного управления разведки Министерства обороны обеспечивали эвакуацию украинцев, членов их семей и афганцев, которым угрожала смертельная опасность. Они более двух десятков раз выходили в город — искать людей, которые иначе бы в аэропорт не попали.

О подробностях уникальной спасательной операции — 1 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег — вернулся из Кабула с последней группой спецназовцев и эвакуированных. Опасность, говорит, начиналась — еще в воздухе.

Международный аэропорт Кабула, единственное место в захваченной талибами стране, которое до последнего контролировали западные войска. Вокруг — тысячи людей, готовых воспользоваться маленьким шансом, чтобы вылететь оттуда. Готовых цепляться за шасси самолетов — и разбиваться.

Новости Украины: спецназовец рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане

Сразу за воротами аэродрома — городская застройка. По три-четыре раза в день украинские спецназовцы выходили наружу — чтобы искать — в толпе своих.

Людей просили подавать знаки, показывать украинские паспорта, держать что-то заметное — шарики, зонты. Иногда приходилось в последний момент менять место встречи — когда американцы блокировали ворота, потому что им сообщали об опасности теракта. За полтора часа до взрыва, унесшего 170 жизней — украинские спецназовцы искали людей именно там, где подорвал себя самоубийца ИГИЛа.

Затем, через МИД и Офис президента — их попросили о помощи канадцы. Надо было вывести два микроавтобуса с рынка, проложить им путь к воротам.

Уже после теракта, хотя предупреждали о возможности других взрывов — наши спецназовцы решают остаться — потому что на борту самолета не хватает мест. Они — до последнего ищут людей по спискам. И вывозят последним рейсом тех, кого нашли.

Еще до двухсот украинских граждан и членов их семей ждут помощи. Эвакуация пока невозможна.

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