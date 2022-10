Спецоперация "грязная бомба": зачем Путин запустил новый фейк о ядерном взрыве

Все началось с интервью Владимира Зеленского канадским телеканалам CTV и CBC, которое вышло в эфир в субботу вечером, 22 октября.

"Если месседж звучит, что будет удар (ядерный – ред.) по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься… Если ты так сделаешь, через секунду, вне зависимости от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве", – неожиданно для всех заявил президент Зеленский в этом интервью.

Это прозвучало, как гром среди ясного неба. С 10 октября мы уже увидели, что Путин перешел на новый уровень эскалации – удары ракетами и иранскими дронами по центру Киева (недалеко, как говорит кремлевская пропаганда, от "центров принятия решений") и критической энергетической инфраструктуре. Так что, следующий шаг – это ядерные удары?

Пока Пентагон не видит признаков того, что россияне точно решили применить ядерное, биологическое или химическое оружие. Но вся российская государственная машина активно пропагандирует тезис об "ударе Украины по собственной территории грязной ядерной бомбой", которую мы уже якобы почти изготовили, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Свою новую дезинформационную кампанию Кремль развернул в воскресенье, 23 октября, с заявления своего Минобороны. Затем Шойгу лично запросил телефонные переговоры с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции, в ходе которых продвигался единственный тезис – "грязная украинская ядерная бомба". Казалось бы, точку в этой чепухе должно было поставить совместное заявление правительств США, Великобритании и Франции после разговоров с Шойгу:

"Наши страны дали четко понять, что все мы отвергаем откровенно лживые утверждения России, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории. Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве повода для эскалации. Мы также отвергаем любые поводы для эскалации" со стороны России".

Но на этом Кремль не остановился. Сразу после заявления "трех" Москва заявила, как бы это ни было смешно, что "грязная украинская ядерная бомба – это контейнер с радиоактивными изотопами из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС и зарядом взрывчатого вещества".

Даже после этого Кремль не успокоился. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов позвонил председателю комитета начальников штабов Британии Тони Радакину и главе Объединенных штабов США, генералу Марку Милли, чтобы снова обвинить Украину в намерении применить "грязную бомбу". И это, напомним, при том, что все восемь месяцев войны у Путина отказывались говорить с Западом.

В интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодняшнее поведение России – это то, что мир уже видел накануне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля:

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели раньше со стороны России – в Сирии, но также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале. Речь идет о том, что Россия обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать сами".

Такое же мнение высказал и Владимир Зеленский:

"Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, значит одно – Россия все это уже подготовила".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил кремлевскую клевету с госсекретарем США Энтони Блинкеном и официально пригласил миссию МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в Украину, чтобы опровергнуть шизофренические выдумки Москвы. Россия же уже во вторник, 25 октября, перед выступлением Путина на Валдае (это ежегодный дискуссионный клуб в РФ, где Путин делает какие-то громкие заявления, а в этом году и подавно, учитывая его международную изоляцию) хочет устроить заседание СБ ООН, потому что, по мнению Минобороны РФ, Украина хочет представить Россию в качестве ядерного террориста.

Правда, Россия и так уже является военным и ядерным террористом. Почтенные западные СМИ давно пишут о причастности России к передаче Ирану ядерных технологий. Сейчас это дело приобретает новую актуальность с учетом поставок Тегераном своих боевых беспилотников Москве, чтобы та продолжала убивать украинцев.

Всему цивилизованному миру понятно, что обвинение России в подготовке Украиной провокации с использованием "грязной ядерной бомбы" – полный бред и шизофрения. Однако зачем Москва это делает?

Во-первых, возможно, чтобы отвлечь внимание россиян от проблем российской армии на фронте, в частности, на Херсонском направлении. Ведь не зря до дезинформационной кампании по "грязной ядерной бомбе" Кремль обвинял Украину в возможности умышленного подрыва Каховской ГЭС, которая находится под контролем российских войск.

Во-вторых, это может быть информационной накачкой общества перед выступлением Путина на Валдае, а также в преддверии саммита G20 на Бали 15-16 ноября и приговора Нидерландского суда по делу о крушении рейса MH17.

В-третьих, все эти шизофренические заявления могут быть завуалированными попытками Путина заставить Украину через наших западных партнеров начать переговоры с Россией. А ведь мы хорошо понимаем, о чем бы ни были эти переговоры, всегда в Европе найдутся те, кто скажут: "Переговоры начались. Можно прекращать поставки Украине оружия".

В-четвертых, это также возможная предстоящая атака на наши АЭС. Крупнейшая в Европе Запорожская станция, несмотря на призывы международного сообщества, остается захваченной. А учитывая цель Путина – загнать Украину в полный блекаут, средневековье, холод и тьму – России не дают покоя наши АЭС, продолжающие генерировать электроэнергию. Поэтому, очевидно, нужно обвинить Украину в создании "грязной ядерной бомбы". Правда, кто в это поверит?

Спикер Госдепа США Нед Прайс уточнил: "Независимо от того, использует ли Россия так называемую "грязную бомбу" или обычное ядерное оружие, она будет иметь последствия, мы об этом очень четко сказали".

А что об этом пишет западная печать?

BBC отмечает, что, возможно, такими заявлениями Россия в очередной раз пытается шантажировать Запад и НАТО ядерной сетью, чтобы те, наконец, приостановили поставки Украине оружия. А это бы, в свою очередь, сделало невозможным дальнейшее продвижение ВСУ.

NBC News называет это классическим российским враньем и неуклюжим двойным блефом, чтобы нажать на Запад. Хотя помним, как Путин во время одного из последних видеообращений кричал, что "это не блеф".

The Washington Post в статье о том, что же такое, собственно, "грязная ядерная бомба", неожиданно написала о заявлениях Украины и России: "The Washington Post не смогла подтвердить заявление ни одной из сторон". Хотя в конце своего материала добавила: "Представители США ранее сообщали The Washington Post, что США в течение нескольких месяцев частно предупреждали руководство России о серьезных последствиях, которые могут возникнуть после применения ядерного оружия. Последние более конкретные заявления из Москвы, похоже, вызвали тревогу у западных стран и в Украине".

В отличие от The Washington Post, CNN в похожей статье о том, что такое "грязная ядерная бомба", пишет: "Не предоставляя никаких доказательств, Москва утверждает, что в Украине есть научные учреждения, содержащие технологию, необходимую для создания грязной бомбы, и обвиняет Киев в планах его использования".

Time напоминает, что еще до полномасштабного вторжения 24 февраля Путин обвинял Украину в намерениях создать "грязную ядерную бомбу", а сейчас просто снова вспомнил об этой версии. Как и о каких-то там вымышленных американских биоллабораториях, о которых сейчас забыли в Кремле. В общем, все это очень сильно похоже на любимую пропагандистскую тактику Кремля плодить как можно больше абсурдных версий, чтобы замылить глаз. Напомним очень красноречивый пример – их бесконечное количество пропаганды о крушении рейса MH17, приговор по которой вот-вот должен быть.

Хотя, наконец, отметим, что, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, мир должен серьезно воспринимать угрозы Путина о применении ядерного оружия:

"Это нас беспокоит и должно беспокоить. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать".