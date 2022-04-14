Спецоперация по задержанию Медведчука: где скрывался кум Путина и почему он был одет в форму ВСУ

Спецоперация по задержанию Медведчука: где скрывался кум Путина и почему он был одет в форму ВСУ

Медведчука ждет суд в Украине.

Служба безопасности Украины задержала кума Путина Виктора Медведчука, который хотел убежать через Приднестровье в Москву. Однако его в военной форме Вооруженных сил Украины задержали в Киевской области.

Об этом сообщает ТСН.

Медведчука задержали в Киевской области

Кум Путина скрылся с места домашнего ареста в первые дни полномасштабной войны, после того как с него решением суда был снят электронный браслет. Все это время Медведчука искала специальная группа профессиональных следователей.

О задержании сообщил президент Украины Владимир Зеленский, и именно так поздравил людей с днем космонавтики, намекая, что для этого "космонавта" не сработало знаменитое "Поехали".

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровской Молдавской Республики", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Больше месяца укрывательства и вот кума Путина — задерживают на Киевщине. Информацию от СБУ подтверждает и его охранник. Он рассказал, что скандального украинофоба планировать вывезти из Украины именно через эту территорию.

Россия не хочет обменивать Медведчука из-за провала "спецоперации"

После задержания кума российского диктатора Владимир Зеленский сразу объявил: готов обменять изменника на военнопленных украинцев. Но в Москве его не слишком ждут. Говорят, что Медведчук гражданин Украины и помощи не просил.

Такое поведение относительно Медведчука вполне понятно. Уже после того, как военное наступление провалилось, в России начались внутренние разборки по поводу многомиллиардного финансирования пророссийских движений в Украине. Речь шла, по меньшей мере, о 5 миллиардах долларов. В настоящее время за решеткой генерал ФСБ Беседа и под подозрениями идеолог русского мира Сурков. В Украине главным лицом пятой колонны уже много лет был кум Путина. Очевидно, что вопросы есть и к нему. Однако сам факт задержания Медведчука в Кремле вызвал ярость в исступлении. Так, бывший дублер Путина Дмитрий Медведев взялся угрожать украинцам, мол, кого-либо могут похитить.

Медведчука ждет суд в Украине

Не осталась в стороне и жена Медведчука – телеведущая Оксаны Марченко. Она еще за несколько дней до полномасштабной войны уехала в Беларусь, а затем очутилась в Москве. Марченко обратилась к президенту Зеленскому и говорит, что хочет видеть мужа на свободе. Другое ее обращение уже вызвало насмешку в сети. В нем Марченко, надев платок, обращается к президенту Турции Эрдогану. Поэтому пользователи уже спрогнозировали ее одежду при вероятных обращениях к лидерам других стран.

Самого же Медведчука, по прогнозам руководителя СБУ, Ивана Баканова ждет дальнейший суд по обвинениям в финансировании террористических организаций и справедливый приговор за преступления, совершенные за годы деятельности в Украине.

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