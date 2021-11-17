"Спецоперация Путина и Лукашенко": в МИД рассказали, чем опасен мигрантский кризис для Украины

"Спецоперация Путина и Лукашенко": в МИД рассказали, чем опасен мигрантский кризис для Украины

Силовики укрепляют украинско-белорусскую границу.

Мигрантский кризис на границе Беларуси опасен для Украины по нескольким причинам.

Такое мнение в эфире "Сніданку з 1+1" высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет не только о попадании нелегалов на территорию страны.

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"Он (мигрантский кризис – Ред.) менее опасен тем, что мигранты попадут в страну. Их все равно можно задержать и вернуть туда, откуда они пришли. Впрочем, сам факт использования границы для нелегального, такого тайного пересечения... Сегодня им могут воспользоваться мигранты, а завтра – диверсионные группы. Например, они заходят в Украину по российскому приказу из Беларуси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы устроить террористические акты", — говорит Кулеба.

По словам министра, именно по этим причинам президент Владимир Зеленский принял решение немедленно мобилизовать военных, чтобы укрепить границы.

Дмитрий Кулеба рассказал о мигрантском кризисе в Беларуси, угрозе со стороны России и туризме в "красной" зоне

"Мы (МИД – Ред.) работаем с партнерами. Прежде всего в Люблинском треугольнике – с Польшей и Литвой, которые также граничат с Беларусью. Для того, чтобы координировать усилия и совместно противодействовать этой спецоперации Путина и Лукашенко.

Как сообщалось, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, дежурить 15 вертолетов. В МВД убеждены, что такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход — строительство надежной современной интеллектуальной границы.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы ​​из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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