Спецоперация в Бахмуте по эвакуации гражданских закончилась трагедией: в городе остаются сотни мирных

"Ночной Бахмут " — спецоперацию с таким названием провели накануне наши армейцы в сотрудничестве с полицейскими, кордовцами и ГСЧС. Цель мероприятия — удивительно сложная и опасная — в темное время суток вывезти из западной части Бахмута гражданских, только сейчас согласившихся на эвакуацию. К сожалению, для одной женщины то многомесячное промедление стоило жизни, прямо во время операции, говорится в ТСН.

“Сейчас будут задействованы наши эвакуационные группы, резервные группы, прикрытие спецназовцев, а также дополнительные группы парамедиков. Сейчас спланируем все это, ну и дай Бог, нам удастся спасти людей”, — говорит на совместном собрании начальник полиции Донбасса Руслан Осипенко.

Действия каждой из групп проговариваются едва ли не поминутно и операция начинается в полночь. Группы сообщают, что удалось забрать пятерых, но доехали не все. Машина попадает под обстрел. "Саша с мамой, у него мама погибла", — рассказывают люди.

Гражданских быстро пересаживают в бус, туда же грузят тело погибшей. Далее – дорога в тыл. У каждого по небольшой сумке – все, что взяли из прошлой жизни, а еще воспоминания, которые даже захочешь не забудешь. Первая машина сгорела, попало в первую машину, там никого не было, в машине, мы просто стояли, а у меня мама инвалид, она не ходячая, а я сидел во второй машине на заднем сиденье, и вот через стекло залетел обломок, маму убило”, — рассказывает о трагедии Александр.

Во время проверки документов полицейские спрашивают каждого из мужчин — "почему так долго тянули с эвакуацией?" Ведь были сотни возможностей уехать раньше, не подвергая опасности ни себя, ни военных с полицейскими. "Я не мог поехать раньше в силу своей обязанности, как священник, я его выполнил, а теперь Господь решил, что я здесь", — говорит один из эвакуированных.

Далее мужчин доставят в пункт перераспределения перемещенных лиц. Трое из них – семьи, выехавшие из Бахмута раньше. У Александра никого родного не осталось.

До сих пор в охваченном боями Бахмуте остаются сотни гражданских.

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