Спецоперация "Возмездие" в Нагорном Карабахе: что изменилось за сутки на фронте

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха за последние дни снова обострился.

Азербайджан 3 июля в ответ на "провокации армянских незаконных вооруженных формирований у границы, где временно дислоцированы российские миротворцы" объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие" в регионе, разбомбил воинскую часть и взял под контроль высоты в Нагорном Карабахе. Армения же в свою очередь обвинила Баку в "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха и в нарушении трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент об обострении между Баку и Ереваном.

Заявления о стабилизации ситуации

Так, по состоянию на 4 августа, по сообщениям и азербайджанской, и армянской сторон, в регионе сохраняется относительное спокойствие.

"После операции "Возмездие", проведенной азербайджанской армией на территории Азербайджана, в том числе на государственной границе, где временно находится российский миротворческий контингент, сохраняется относительное спокойствие", — говорится в распространенном 4 августа заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под полным контролем азербайджанских подразделений.

Вместе с тем в МИД Азербайджана обвинения Армении о невыполнении трехстороннего заявления назвали "лицемерием". "Мы решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, в котором несправедливо обвиняется азербайджанская сторона. То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является не чем иным, как лицемерием", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел Азербайджана и отметили, что в Баку неоднократно заявляли, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 9 ноября 2020 года, "не выполнены и армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана".

В МИД страны добавили, что именно "присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований" и является причиной недавнего напряжения.

Об определенной стабилизации также заявили и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где накануне "президент" подписал указ о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в регионе.

"В целом ситуация стабильнее, чем за последние несколько дней. Надеемся, что ситуация окончательно стабилизируется", — подчеркнул глава МИД Арцаха Давид Бабаян армянскому изданию NEWS.am.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 4 августа заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха крайне сложная. В то же время он также подчеркнул, что в Нагорном Карабахе нет армянских военных. "Должен официально констатировать, что в НК нет армянских военнослужащих", — заявил Пашинян.

Почему снова произошло обострение

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев. Тогда все закончилось подписание между Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября 2020 заявления о прекращении огня в регионе.

Однако уже 17 июля этого года президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны России не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

В начале августа регион снова "рванул". Еще в последние дни июля азербайджанское Минобороны сообщало, что его позиции в нескольких спорных селах в Нагорном Карабахе подверглись обстрелам. Но этой новости особо никто не уделил внимания. 2 августа РФ обвинила Баку в нарушении режима тишины, а 3 августа события начали стремительно развиваться. Днем на северо-западном участке линии столкновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, вероятно "Байрактары" по месту дислокации воинской части "армянских вооруженных формирований", а также взяли под контроль высоту Гирхгиз, установили контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

Азербайджанские военные сообщили, что это ответ на "провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы".

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В то же время, так называемое "министерство обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых. 4 августа они уже сообщили о двух погибших и 14 раненых. А "президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 3 августа даже подписал указ о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в регионе.

В свою очередь Азербайджан обвинил Армению и ее карабахских сателлитов в "интенсивном обстреле" своих подразделений в Лачинском районе, где от пулевого ранения погиб один военнослужащий. Армянская сторона этот факт опровергает.

В Азербайджане призвали армян демилитаризировать Нагорный Карабах и вывести оттуда свои военные формирования.

В чем суть конфликта: объяснение эксперта

Карабахская проблема обострилась еще до возникновения СССР.

"Карабахская проблема невероятно длиннющая. Она имеет свои корни далеко за распадом СССР, когда обострился конфликт между армянами и азербайджанцами. Азербайджанцы считают нагорье Арцах своим. А для армян оно имеет сакральное значение, потому что там стоят их церкви", — отметил Военный эксперт Петр Черник.

Он также подчеркнул, что дипломатическим путем конфликт между двумя народами не разрешится. "По моему мнению, эта проблема никогда не будет иметь никакого дипломатического урегулирования. Рано или поздно она будет решена исключительно военным путем", — отметил эксперт.

Какие последствия для Украины

Надеяться на то, что российские оккупанты из-за событий в Карабахе уменьшат наступление на фронте – не стоит. Об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua заявил военный эксперт Петр Черник.

"Россия трезво осознает, что если Украина добивается успеха, то вопрос распада РФ — вопрос времени. Они это прекрасно понимают. Главной причиной этой войны и было то, что РФ хочет вернуть Украину в свой состав", — подчеркнул военный эксперт.

Хотя он уверен: РФ не собирается отказываться от южного Кавказа – Кремль считает, что это зона их стратегических интересов. Поэтому часть своих ресурсов, которые могли бы отправить на войну с Украиной, Москва будет вынуждена перенаправить в Карабах.

Напомним, предыдущее обострение в регионе произошло в марте. 25 марта в Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района. До этого боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновлялись 27 сентября 2020 года. 9 ноября 2020 года было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

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