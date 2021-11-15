Спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали белорусские спецслужбы — отчет ВСК

По словам Безуглой, операция не только планировалась, но и проходила.

Спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали белорусские спецслужбы. По крайней мере, об этом говорится в отчете парламентской ВСК, который сегодня зачитала журналистам глава этой комиссии Марьяна Безуглая.

Об этом 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам Безуглой, операция не только планировалась, но и проходила. Украинские спецслужбы действительно начали вербовать бойцов военного подразделения "Вагнер" в начале 2020 года. Без помощи иностранных разведок. Комиссии удалось установить, что некоторые из бойцов докладывали в ФСБ о попытках своей вербовки. Все остальное шло по плану, пока белорусский КГБ не задержал завербованных наемников, на фоне усиления контрразведывательной деятельности накануне президентских выборов. Также установлено, что разговор президента Зеленского с главой Беларуси Лукашенко состоялся уже после этого события. По словам Безуглой, комиссии не удалось найти источник информации. А все, что происходило в информационном поле после сорванной спецоперации, депутат называет информационной диверсией РФ.

Новости мира: спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали белорусские спецслужбы

"ВСК считает, что задержание 33 наемников было ожидаемым следствием работы белорусских спецслужб в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов. ВСК подтверждено, что разговор президента Украины с главой республики Беларусь Лукашенко произошел после задержания 33 наемников белорусскими спецслужбами", — заявила она.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона". Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них — 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт. Впоследствии появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, якобы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ГБР расследовать возможную государственную измену президента Зеленского .

. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации был еще на этапе подготовки.

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