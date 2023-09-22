Спецподразделение, о котором никто не знает, и обстрел бомбами ТСН: эксклюзивный репортаж со Змеиного

Остров Змеиный стал символом мужества защитников Украины, ведь именно там оккупантам указали направление, "куда они должны идти". Сейчас этот клочок украинской земли освобожден, однако россияне регулярно его обстреливают. Это произошло и во время пребывания там ТСН.

Что происходит на Змеином и какие планы на будущее – эксклюзивный репортаж журналиста ТСН Андрея Цаплиенко.

Змеиный защищает уникальное спецподразделение

Съемочная группа ТСН вместе со спецназовцами отправилась на остров Змеиный и попала под авиаудар оккупантов. Там находится спецподразделение ДОЗОР Госпогранслужбы.

"Мы отправились на остров, надеясь, что останемся незамеченными для российских средств разведки. Маневренные катера спецназовцев перелетают с волны на волну со скоростью шестьдесят километров в час. Но враг нас увидел. Вскоре он напомнит о себе с неба", - говорит Андрей Цаплиенко.

Журналист отмечает, что то, что Украина присутствует на Змеином, означает возможность гражданского судоходства к югу от Одессы. А вот контроль над островом обеспечивают бойцы уникального спецподразделения, о существовании которого мало кто знает.

Съемочная группа ТСН попала под бомбовый удар на острове Змеиный

ДОЗОР – это аббревиатура. Она означает "Десятый отдельный отряд оперативного реагирования" - спецподразделение Госпогранслужбы Украины.

Еще до полномасштабной войны его начали готовить американцы. И именно с его командиром общался госсекретарь Блинкен во время визита в Киев.

Сегодня ДОЗОР – одно из наиболее результативных формирований, выполняющее специальные задачи. На суше и на море. Как правило, вместе с бойцами Главного управления разведки Минобороны. О своем участии в них пограничные спецназовцы до сих пор не говорили.

Вместе с ГУР морские спецназовцы ДОЗОРа возвращали Украине так называемые "вышки Бойко" - четыре нефтегазодобывающие платформы, которые захватила Россия. Вместе с разведчиками они отражали атаки вражеского самолета, пытавшегося поразить одну из штурмовых групп.

Впервые на ТСН информация о десантировании ДОЗОРа в Энергодаре

Почти год назад эти ребята десантировались на левом берегу Днепра – в оккупированном Энергодаре.

"Мы там были неоднократно, и не один, и не два раза, и то, что мы там делали, это было, как родео. Когда мы заходили к ним в тыл, работали, их просто уничтожали, за один рейд, если не ошибаюсь, у них по потерям было 190 человек", - говорит боец спецподразделения ДОЗОР.

"Ну, мы уже подходили, и они запустили осветительные, и сраз, через несколько минут, заработала их артиллерия", - добавляет другой боец.

Украинский десант, по версии оккупантов, был полностью уничтожен. Но вот они – "уничтоженные" российской пропагандой десантники. Живые и здоровые. Они утверждают, что такой задачи – отбить атомную станцию – тогда не было.

"Мы выполняем роль как десанта, так и катеров поддержки, пока наши ребята ходили по их тылам, мы их с берега пытались отвлечь, чтобы на них меньше обращали внимания", – говорит боец.

Змеиный – какая там ситуация

Змеиный – это клочок земли размером примерно в 20 футбольных полей, расположенный в 35 километрах от входа в устье Дуная.

Россияне надеялись, что захватив остров, они сделают из него позицию для обстрелов материковой Украины или плацдарм для десанта на материк, а также перекроют морской транзит украинского зерна. За то, что ни один из этих людоедских планов не был воплощен, можно только поблагодарить ребят с сине-желтыми флажками на камуфляже.

Катера возле Змеиного / Фото: ТСН

"Спецподразделение ДОЗОР Госпогранслужбы во взаимодействии с другими подразделениями, под руководством ГУР принимало активное участие в освобождении нашего острова Змеиный. Одними из первых они вышли на государственную границу Украины", - говорит Максим Балагура, командир спецподразделения ГПСУ ДОЗОР.

Сразу после освобождение там восстановили пограничный знак.

"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем Крыму после освобождения его Силами обороны Украины", - говорит глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Змеиный / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Оккупантов украинская символика на острове явно раздражает. Они периодически накрывают остров ракетно-бомбовыми ударами. Здесь нет ни одного уцелевшего здания. Исторический маяк срезан бомбами почти под ноль. Не за что зацепиться. Поэтому возврат постоянной пограничной заставы на остров очень проблематичен. Однако украинские военные периодически совершают сюда рейды, пытаясь держать в тайне время выхода и маршрут. Но это не всегда удается.

"Россияне действительно были убеждены, что их никто не выбьет со Змеиного. Это остатки российского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-С", таких здесь 4 штуки. Они считали, что им достаточно прикрыться от самолетов - и остров их, но не так случилось, как думалось", - говорит Андрей Цаплиенко.

Уничтоженная техника оккупантов на Змеином / Фото: ТСН.ua

Также здесь много остатков уничтоженной техники оккупантов.

"В составе подразделения ДОЗОР есть отдел специальных действий на воде, это непосредственно те люди, которые выполняют специальные задачи по охране и обороне госграницы. Они проводят операции, которые войдут в историю", - говорит Максим Балагура, командир спецподразделения ГПСУ ДОЗОР.

Съемочная группа ТСН попала под обстрел на Змеином

Российские террористы атаковали Змеиный, когда там была съемочная группа ТСН.

"Звучит сигнал тревоги. Враг наносит удар с воздуха. У нас несколько секунд, чтобы найти в руинах на скале хоть какое-то укрытие. Как только мы его находим - двойной взрыв", - говорит Андрей Цаплиенко.

Журналист ТСН во время обстрела / Фото: ТСН.ua

Россияне атаковали остров КАБами – это корректируемая авиабомба. Ее запускают с расстояния до полусотни километров, не входя в зону поражения украинской ПВО. Целью ударов оккупантов были катера, их посекло осколками.

"К счастью, российские высокоточные бомбы оказались не настолько высокоточными и упали на расстоянии от катеров. К счастью, не сдетонировала большая часть боекомплекта и взрывчатки на борту. Отказала электроника, но, главное, чудом завелись двигатели. Оба катера начали маневрировать на грани своих возможностей, убегая от вероятных ударов с воздуха. И как только они пересекли нулевую отметку устья Дуная, над водой мощно раздался украинский гимн", - говорит Андрей Цаплиенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Съемочная группа ТСН попала под бомбовый удар на острове Змеиный

Напомним, в ВСУ рассказали, почему оккупанты сбрасывают авиабомбы на Змеиный.

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