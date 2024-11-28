Спецпредставитель "войны и мира": Трамп назначил генерала Кита Келлога урегулировать войну России против Украины

Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью. Ведь еще 13 ноября телеканал Fox News (информационный рупор республиканцев) сообщал, что Трамп "в скором времени назначит высокопоставленного украинского представителя мира, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией".

Должность американского спецпредставителя по "войне и миру" не будет официальной (т.е. правительственной и штатной) и оплачиваемой. Так же было и в первый президентский срок Трампа, когда аналогичную позицию занимал всем известный в Украине Курт Волкер.

Американский спецпредставитель будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой, и будет иметь не последнее слово в Овальном кабинете при принятии важных решений. Трампу понадобилось две недели, чтобы наконец-то определиться с кандидатурой. И хотя неделю назад Reuters писал, что на эту должность Трамп рассматривает бывшего посла США в Германии, и.о. руководителя Нацразведки Ричарда Гренелла, впрочем, избрал именно генерал-лейтенанта Кита Келлога.

Карьерный дипломат: отношения с Трампом

"Кот имеет выдающуюся военную и бизнес карьеру, включая исполнение очень важных должностей в сфере нацбезопасности в моей первой Администрации. Он был со мной с самого начала. Вместе мы обеспечим мир через силу…", — написал Трамп в соцсетях об этом назначении. .

Киту Келлогу 80 лет. Отдал службе в американской армии 36 лет. Прошел войну во Вьетнаме. Пять раз награжден Серебряной и Бронзовой звездами. В 2003-2004 годах являлся главным управляющим во временной коалиционной администрации в Ираке после американского вторжения. Во время первого президентского срока Трампа был исполнительным секретарем и председателем аппарата Совета Нацбезопасности Белого дома. Затем стал советником вице-президента Майка Пенса.

Келлог лично присутствовал во время печально известного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в 2019 году, который привел к попытке импичмента 45-го президента США из-за якобы давления на украинского президента. Кот Келлог тогда сказал, что "не услышал ничего плохого или ненадлежащего". Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 из-за несогласия с победой Байдена, Келлог защищал решение Пенса не покидать здание Конгресса.

Позднее, в декабре 2021 года, Кит Келлог дал показания под присягой, сказав, что работавшие тогда с Трампом призвали его принять немедленные меры и подавить беспорядки, но он отказался. То есть, как видим, Трамп может публично говорить, что Кит Келлог с ним с самого начала. Но если Трампа подозревали в подстрекательстве к госперевороту, Кит Келлог под присягой свидетельствовал честно.

Отношение к Украине: очередной "мирный" план

Едва ли не впервые о Ките Келлоге в Украине узнали после скандальной статьи Reuters с заголовком "Эксклюзив: Трамп передал Киеву план прекращения военной помощи США, если тот не договорится о мире с Москвой". Материал сводился к тому, что Кит Келлог и Фред Флейц, также работавший руководителем аппарата Совета нацбезопасности Белого дома при президентстве Трампа, якобы представили ему план прекращения войны.

"…предусматривающий, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры (с Россией — ред.). В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США". Во время мирных переговоров прекращение огня будет зафиксировано по линии фронта, которая сложится в тот момент", — писал в июне Reuters.

ТСН.ua уже писал, что во время предвыборной кампании Трамп постоянно заявлял, что закончит войну России против Украины за 24 часа еще до своей инаугурации 20 января 2025, однако никогда не вдавался в подробности, как именно он планирует это сделать. И даже в комментарии Reuters для июньской статьи Фред Флейц сказал, что вместе с Китом Келлогом они представили свое видение Трампа, однако не стал утверждать, что тот согласился с ним.

Также в этой статье Reuters ссылается на исследования Келлога и Флейца еще с апреля 2024 для America First Policy Institute (AFPI), где их план окончания войны России против Украины изложен более подробно. Однако авторы этой статьи в Reuters никоим образом не объяснили тогда, почему спустя всего два месяца после выхода исследования они решили о нем написать, выдав за "большой эксклюзив".

Отметим, что подобных исследований у разных западных think-tank и NGO выходит очень много. Например, недавно Chatham House, к которому прислушивается британское правительство, опубликовал исследование о "Четырех сценариях окончания войны в Украине". Однако это не значит, что война обязательно закончится одним из этих описанных путей. Так же и с наследиями разных американских аналитических центров, даже приближенного к Трампу America First Policy Institute. Как бы команда избранного 47 президента не открещивалась от AFPI, на директора ЦРУ Трамп уже номинировал сопредседателя Центра американской безопасности AFPI Джона Рэтклиффа. А на должность спецпредставителя США по Украине и России – также сопредседатель Центра американской безопасности AFPI Кита Келлога.

Итак, о чем еще Келлог (в январе 2023 года лично был в освобожденном Изюме) и Флейц (который, кстати, тоже является вицеголовой Центра американской безопасности AFPI) писали в своем апрельском исследовании для AFPI?

Во-первых, они предлагали отложить членство Украины в НАТО на длительное время в обмен на всеобъемлющее для Украины мирное соглашение с гарантиями безопасности (создание долгосрочной архитектуры безопасности, которая будет сфокусирована на двусторонней оборонной безопасности), которые должны быть закреплены в мирном соглашении между Украиной и Россией.

Во-вторых, призвали США продолжить вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не будет продвигаться дальше и не нападет снова после прекращения огня или мирного соглашения, но будущая американская военная помощь, однако, потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией .

В-третьих, уже в июле в интервью "Радио Свобода" Кит Келлог конкретизировал свою позицию Флейца относительно возможности отмены санкции против России. По его словам, их частичное снятие возможно только если Москва войдет в переговорный процесс и сделает реальные шаги по прекращению войны. Также Келлог предложил установить налог от импорта российских энергоресурсов для восстановления Украины.

Вместе с этим в аналитической записке с апреля для AFPI Келлог и Флейц отмечают, что "Трамп также имеет стратегию прекращения войны, которую он полностью не раскрыл". Отчасти мы это увидели в комментариях его вице-президента Джей Ди Венса. ТСН.ua уже писал, что в середине сентября он озвучил плюс-минус аналогичный план прекращения войны: Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", как ее называет Джей Ди Вэнс, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций (что уже противоречит определению демилитаризованной зоны – ред.), чтобы Россия не вторглась снова.

И, судя по другим публичным комментариям Кита Келлога, отличающимся от их с Флейцом аналитической записки для AFPI, можно предположить, что какой-то сводный "мирный план" команда Трампа могла передать Кремлю для ознакомления. Однако это было еще до вступления Северной Кореи в войну против Украины на стороне России, что стало очень значимым фактором для Администрации Байдена все же разрешить ВСУ удары западным дальнобойным оружием по целям в глубине территории России.

Что еще Кот Келлог говорил об Украине, войне и России?

В марте 2022 года он предлагал вооружить Украину до полной победы над Россией, критикуя Администрацию Байдена за чрезмерную осторожность и непринятие необходимых решений, которые могли бы предотвратить полномасштабное вторжение.

Уже через год, в марте 2023 года, на слушаниях в Сенате генерал-лейтенант призвал США предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается, иначе Америка рискует увязнуть в еще одной бесконечной войне.

В июле 2024 года в интервью "Голосу Америки" Кит Келлог заявил, что Украине нужно настоящее оборонное соглашение с США, которое ратифицирует Сенат, вроде тех, что Америка уже имеет с Южной Кореей и Тайванем.

22 ноября 2024 года в эфире Fox News, после удара России "новой" баллистической ракетой средней дальности по Днепру, Кит Келлог заявил, что ось Россия-Китай-Северная Корея-Иран сформировалась, они друг другу помогают, а решением о предоставлении разрешения на удары. по России Джо Байден на самом деле дал Дональду Трампу больше рычагов влияния и возможностей (очевидно, на предстоящих переговорах с Россией – ред.).