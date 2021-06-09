Спецпроект "Секрет фермы": как "доить рыбу" и сколько можно заработать на красной икре

Украинец открыл бизнес, который имеет свои тонкости и интересности.

Доить рыбу — это не оговорка. Это реальность фермерской жизни и очередное испытание для корреспондента Мирослава Ганущака. Он устроился помощником на рыбное хозяйство и собственноручно добывал красную икру.

Еще один "секрет фермы" — в материале ТСН.19:30.

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Каждый мечтает о своем клочке земли, но в почве золотой рыбки не поймаешь. Юрий решил не сидеть на крючке у работодателей и организовал себе частный "рыбный рай".

В сердце Карпат, среди живописных пейзажей, учимся "делать деньги из воды". В 2003 году Юрий зачехлил камеры, купил первые несколько килограммов рыбы и перешел в фермерские ряды. Начиналось скромно, но за 15 лет старый дедовский дом вырос в большой дом. Основная часть хозяйства переехала на отдельный участок.

Вместе с Юрием у истоков бизнеса и его жена Таня. Впоследствии к команде присоединились еще трое дочерей. Уже несколько лет на Юрия работает и человек, которого здесь все знают как Игнатович. Его график — 24/7, он живет в хозяйстве. Правая рука владельца.

А задача журналиста — доить рыбу. Звучит, как бред. Но это в рыбном хозяйстве — обычная процедура. Когда икра есть — видно по животику. Надо хорошенько погладить ее. Холодная весна, объясняет хозяин, повлияла и на рыбу. Икра еще не созрела. Но одну готовую — мы все же вычислили.

На тарелочке — граммов 100, демонстрационный образец. За год Юрий надаивает в тысячу раз больше. Килограмм икры с фермы продают за 1500 гривен, спрос сумасшедший. Без малька хозяйство полного цикла невозможно, но львиную долю прибыли дает именно взрослая рыба.

Секрет рыбного бизнеса — 5 тысяч долларов, крутая локация и немного смелости. Нормальная цена. Зато красная икра уже никогда не будет для вас деликатесом.

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