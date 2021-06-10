Спецпроект "Секрет фермы": как начать бизнес на ослах и продавать молоко по тысяче гривен за литр

В Украине есть только одна ослиная ферма.
Бизнес на упрямстве. Единственная в Украине ослиная ферма работает на Киевщине. На чем же зарабатывают ее владельцы и, какое на вкус молоко, что стоит 1000 гривен за литр.
Еще один "секрет фермы" — в материале ТСН.19:30.
Их называют упрямыми и не слишком умными. А как же оно на самом деле. Корреспондент ТСН устроил ВНО для осла, чтобы выяснить правду. В пакете номер два скрытый деликатес — банан. Осел уверенно прошел пустые пакеты. Но его бананы не интересуют, он грызет траву возле пакетов.
Главный джигит фермы Владимир едет на осле. Неожиданно увидеть такую веселую процессию в каких-то 30 километрах от Киева. Мы гоним часть стада на пастбище. Владимир знакомит нас с двумя главными ослицами — Майкой и Елкой
"У нас эти две ослики жили около шести лет просто, как в домашнем зоопарке и мы себе и подумать не могли, что они будут первыми в ослиной ферме", — говорит Владимир.
Инициатор покупки этих двух ослов — жена Владимира Светлана. Брали ради ослиного молока, чисто для себя.
"Я вычитала в интернете, что это — целебное молочко", — говорит Светлана.
Сейчас за бокалом белого вспоминают, как ослы чуть не разбили их брак.
"Когда он сказал ну все, теперь делаем ферму, то честно я была против", — говорит Светлана.
"А были такие ситуации, когда я ехал за ослицами, а жена говорила в трубку все, мы расстаемся", — добавляет Владимир.
Женщина рассказывает, что сейчас она признала, что тогда была неправой и поддерживает мужа. Так семья юристов пошла в фермерство. Оказалось, что спрос на ослиные молоко сумасшедший. Стоимость литра такого молока — тысяча гривен. Но доить — дело ювелирное. Совместными усилиями мы надоили стакан молока. И это норма. Такой стакан стоит 150 грн. На вкус оно очень сладкое, а еще говорят — целебное.
Продажа молока — это половина поступлений. Еще четверть дает туризм. Вход на ферму 200 гривен. И в первый год работы фермы на выходные здесь уже была толпа. Зарабатывают фермеры также и на дегустации молока.
"Мы купили дом и этот участок, когда он был под хозяйство. Мы ето купили меньше, чем за 10 000 долларов", — вспоминают владельцы фермы.
Взяли непролазные чащи, а сейчас здесь — красота, все для комфорта ослов и туристов. Развитие обошлось не в одну тысячу долларов. Со старта пришлось нанимать работников. Сегодня коллектив уже большой.
Составляем бизнес план. Стоит в начале иметь 2-3 ослов, которые уже дают молоко. Цена осла — до 15 000 гривен. Сейчас их у Владимира около полусотни. В месяц ферма нуждается в 100000 гривен. Но на молоке фермеры зарабатывают 210 000 гривен. Еще 100 000 гривен в месяц дает туризм. Еще несколько тысяч — зарабатывают, продавая косметику на основе ослиной сыворотки.
В общем хлопот с этими животными немного. И главное, если вы решитесь открыть свою ослиною ферму, знайте, что в Украине других конкурентов, кроме Владимира пока нет.
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