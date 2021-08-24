Спецпроект ТСН "30 шагов вперед": рассказы о все годах независимой Украины и знаковых событиях в мире

Каждое воскресенье в течение 2021 в эфире ТСН на "1+1" по случаю 30-й годовщины Независимости Украины выходил спецпроект "30 шагов вперед" журналиста Станислава Ясинского. Каждый из сюжетов цикла посвящен одному году независимой Украины — событиям и людям, которые начиная с 1991 года меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом "уроке" и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения. Предлагаем еще раз вспомнить, как это было.
- 1991 год: как украинцы начали с нуля в новом собственном государстве.
- 1992 год: какой была Украина с купонами и дефицитом.
- 1993 год: что Украина пережила во время разрушения промышленности и бунтов шахтеров.
- 1994 год: досрочные выборы, подержанные "Мерседесы" и МММ.
- 1995 год: криминальный передел и дефицит денег.
- 1996 год: собственная Конституция, гривна, антарктическое имущество.
- 1997 год: первый выпуск ТСН, победа "Динамо" и украинец в космосе.
- 1998 год: импичмент Клинтона, дефолт в России и трагедия на Закарпатье.
- 1999 год: гибель Чорновола, расстрел маньяка Оноприенко и приход Путина.
- 2000 год: пленки Мельниченко изменили историю, а Россия возвращает СССР.
- 2001 год: теракт 11 сентября, визит Иоанна Павла II в Киев и "Украина без Кучмы".
- 2002 год: Скниловская трагедия, первый проигрыш коммунистов, кредитный бум.
- 2003 год: хитрая политреформа Кучмы, конфликт вокруг Тузлы, отмена прописки, дешевая мобильная связь.
- 2004 год: победа Русланы, доллар по пять, Золотой мяч Шевченко, Помаранчевая революция.
- 2005 год: Евровидение в Киеве, "любі друзі" и деньги на ребенка.
- 2006 год: афера "Элита-центра", Янукович и Черновецкий во власти, замерзший Алчевск.
- 2007 год: первый iPhone, убийства Кушнарева и Курочкина, смертельные взрывы на шахте и в многоэтажке.
- 2008 год: "Юлина тысяча", потоп на Западной Украине, Россия идет войной на Грузию, глобальный финансовый кризис.
- 2009 год: трагедии, борьба за президентское кресло, пандемия свиного гриппа и триумф "Аватара".
- 2010 год: Янукович-президент и крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества.
- 2011 год: арабская весна, американцы убивают Бин-Ладена, а в Украине сажают Тимошенко.
- 2012 год: убийство Оксаны Макар, Чемпионат Европы по футболу, взрывы в Днепре и катастрофа Costa Concordia.
- 2013 год: каким был для Украины последний мирный год.
- 2014 год: захват Крыма, бегство Януковича, трагедия самолета Boeing МН-17 и начало войны.
- 2015 год: легендарная битва за Донецкий аэропорт и трагедии под Дебальцево, теракты в Париже и визит Байдена в Киев.
- 2016 год: состояние чиновников перестает быть тайной, убийство Шеремета и национализация "ПриватБанка".
- 2017 год: огромный обмен пленными, дополнительный выходной и желанный безвиз.
- 2018 год: старт медреформы, моряки в плену, убийство Кати Гандзюк и предоставление Томоса.
- 2019 год: дело Гладковского, "стадион так стадион", избрание Зеленского и возвращение пленных.
- 2020 год: пандемия меняет историю человечества, падение самолетов, копы-насильники и выборы в США.