Спецпроект ТСН "30 шагов вперед": рассказы о все годах независимой Украины и знаковых событиях в мире

Каждое воскресенье в течение 2021 в эфире ТСН на "1+1" по случаю 30-й годовщины Независимости Украины выходил спецпроект "30 шагов вперед" журналиста Станислава Ясинского. Каждый из сюжетов цикла посвящен одному году независимой Украины — событиям и людям, которые начиная с 1991 года меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом "уроке" и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения. Предлагаем еще раз вспомнить, как это было.