Спецпроект ТСН "Секрет фермы": как начать бизнес на козах и является ли он прибыльным

Этот бизнес держится на молоке.

Стать успешным бизнесменом можно и в деревне: журналист ТСН пошел наемным работником на оригинальные фермерские хозяйства и узнал секреты их бизнеса. Как построить с нуля козью ферму и какую прибыль она может приносить, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Учителями на пути к фермерской карьеры стала семья Александра Бабина, который и с женой познакомился благодаря козам. Сейчас на их ферме — 260 козлят, 160 взрослых коз и 4 козла. Хотя все начиналось уже 14 лет назад из пары коз и арендованной колхозной конюшне. Помещения для рогатых — стоит 48 тысяч гривен в год. В целом содержание такой фермы обходится в 200-300 тысяч гривен ежегодно. Дальнейшие вложения — работа и еще раз работа.

Свежей травы козы сжевывает до 7 килограммов в день. Сена — 2 килограмма. Однако — чем больше съедят, тем больше будет молока. Оказывается, на сенной диете — молоко лучше. Интересно, что козы едят 128 различных трав.

Этот бизнес держится на молоке. Из него делают сыры — они и дают основной заработок. Процесс автоматизирован, но Александр настаивает — фермер должен уметь и дедовским методом. Одноразовый надой — 200 литров. Сначала Александр думал просто торговать молоком. Но в селе далеко от больших городов — нет рынка сбыта. Поэтому начал делать сыр — этому его научил сыродел из Швейцарии с 30-летним опытом работы.

Самый дорогой сыр называется Шкипер и даже порезанным не слишком привлекательный, зато как нравится. Нужно знать, что чем белее, тем он моложе. Выгодным производство сыра становится, если продавать с наценкой 20-30% от себестоимости. Но это, когда фермер не имеет наемных работников, которым надо платить, и все делает сам. Работа на ферме никогда не заканчивается.

Жена фермера Аня отвечает за продвижение продукции в Интернете — о ферме многие узнают из соцсетей. Но сельский СММ пока только становится на ноги. Поэтому главная реклама — народное "радио". Именно оно когда-то донес журналистам, что можно приехать сюда на экскурсию — это еще один вид фермерского подработка. Вход — 200 гривен. В цене — мастер-класс по доения и дегустационная тарелка. Для детей — развлечения безлимитные. Туристы — это лишь 15% в общем заработка.

Александр не скрывает, звезд в бизнесе пока не хватают, но всем, кто думает о начале такого дела человек уверенно советует попробовать с малого. Две породистые козы — это 12 000 гривен. Если просто продавать весь надежд — пара окупится уже через два месяца. Но есть одно "но" — это работа нон-стоп.

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