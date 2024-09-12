Спецразрешения для украинских беженцев за границей: что придумали Польша и Чехия и когда это заработает

Польша и Чехия — среди стран, где больше всего находятся украинские беженцы.
Украинские беженцы, которые находятся в Польше и Чехии, смогут получить новые виды на пребывание. Такая возможность появится с 2025 года.
Что известно о новых условиях пребывания украинцев за границей, как получить карту CUKR в Польше и спецразрешение на долгосрочное пребывание ZDP в Чехии — читайте на ТСН.ua.
Польская программа CUKR для украинов: что это такое
На сайте правительства Польши отмечается, что в 2025 году для украинских беженцев будет введено специальное разрешение пребывания на территории страны. Согласно условиям удостоверения, специальная карта временного пребывания (CUKR) позволит украинцам легально проживать и работать на территории Польши в течение 3 лет.
CUKR (Centralna Ustawa Koordynacji Repatriacji) предполагает более стабильное и долгосрочное пребывание в стране по сравнению с PESEL UKR. Важно, чтобы украинцы, желающие получить CUKR, имели статус UKR (временная защита).
Портал naszwybir.pl добавляет, что такой документ будет выдаваться по упрощенной процедуре. Карту CUKR смогут получить дети. Украинцы, которые получат это спецразрешение, будут иметь одинаковые права с другими иностранцами, проживающими в Польше на основании обычных разрешений на пребывание.
Кто может получить карту CUKR: важные условия
Несмотря на то, что новое разрешение на пребывание намерено заменить временную защиту, получить его смогут не все беженцы. Критерии будут следующие:
- те, кто на 4 марта 2024 года имели активный статус UKR;
- кто в день подачи документов на получение карты CUKR будет иметь статус UKR;
- те, кто непрерывно имел активный статус UKR минимум 365 дней.
"Заявление на получение карты проживания будет подаваться только в электронной форме с помощью онлайн-сервиса, предоставляемого Председателем Управления по делам иностранцев, на специальной форме, которая будет определена в соответствующем распоряжении. Правила по этому процессу вступят в силу только после запуска специального онлайн-сервиса ", – сказано на сайте польского правительства.
Также важно, что для получения вида украинским беженцам нужно будет обновить свои данные в местной администрации и указать данные загранпаспорта.
Какова будет процедура подачи документов на CUKR
Предварительно процедура подачи документов на спецкарту будет происходить так:
- представление документов будет осуществляться исключительно онлайн, то есть в электронном виде.
- электронная анкета будет доступна онлайн одновременно с введением в действие нового электронного сервиса, специально разработанного правительством по делам иностранцев.
На сегодняшний день функции и порядок работы онлайн-сервисов еще не четко определены в правовом акте. Больше деталей появится до запуска системы в 2025 году.
Каковы риски для беженцев, которые хотят получить карту избитую CUKR
Портал Визия отмечает, что украинцы, у которых есть PESEL УКР, но захотят заменить его на карту избитую СУКР, должны учесть несколько важных аспектов:
- есть риск снятия социальных выплат и льгот, предоставляемых по статусу временной защиты UKR.
- аннулирование песель УКР и переход на Карту быта CUKR снимает беженца от действия спецзакона о помощи украинцам в Польше, что может повлиять на доступ к определенным социальным выплатам и бесплатным медицинским услугам.
"Для восстановления права на медицинскую помощь украинцам, которые получат карту CUKR, может потребоваться оформление дополнительных медицинских страховок. Также могут потребоваться другие юридические подтверждения для обеспечения дальнейшего законного пребывания на территории Польши", — говорится на сайте издания.
Новый вид ZDP для украинских беженцев в Чехии
Чехия ввела для украинских беженцев новый тип спецразрешения на жительство – ZDP (dlouhodobý pobyt – ред.). Эта карта предназначена для тех, кто хочет остаться в стране на более долгий период. Этот документ будет выдаваться на 5 лет.
Получить вид на долгосрочное проживание можно будет по упрощенной процедуре. Украинским беженцам не придется подавать никаких новых документов, кроме предъявления загранпаспорта.
Подчеркнем, что через пять лет непрерывного пребывания на территории Чехии владельцы ZDP смогут подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание.
Условия получения справки ZDP
Спецразрешение на долгосрочное пребывание может получить украинец, обладающий временной защитой и проявивший интерес во время онлайн-регистрации для продления временной защиты. Портал Visit Ukraine информирует, что условия для получения ZDP:
- непрерывное пребывание в Чехии с временной защитой в течение 2 лет;
- действительный паспорт;
- наличие работы и экономическая самодостаточность всех членов домохозяйства, включая отсутствие гуманитарной помощи;
- зарегистрированное место жительства;
- посещение школы детьми соответствующего возраста (6-14 лет);
- проявлен интерес к постоянному проживанию всех членов семьи.
Выявление интереса будет действительным в течение одного года. Если на момент регистрации беженцы не отвечают условиям, но выполнят их в течение года, то им нужно проявить интерес уже при регистрации для продления временной защиты.
Преимущества и недостатки получения карты ZDP
Официальный информационный портал для иностранцев Министерства внутренних дел Чешской Республики отмечает, что те, кто получит спецразрешение на пребывание ZDP, будут иметь следующие преимущества:
- стандартный статус пребывания в соответствии с законом о пребывании иностранцев сроком на 5 лет
- доступ к рынку труда.
Обязательства для владельцев спецразрешений:
- за карту нужно будет платить административный сбор в размере 2 500 чешских крон, для лиц младше 15 лет – 1 000 чешских крон,
- нужно будет оплачивать медицинское страхование за себя и лиц младше 18 лет,
- беженцы из ZDP не будут иметь права на нестраховые социальные выплаты и на присвоение персонального идентификационного номера.
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