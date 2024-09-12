Спецразрешения для украинских беженцев за границей: что придумали Польша и Чехия и когда это заработает

Польша и Чехия — среди стран, где больше всего находятся украинские беженцы.

Украинские беженцы, которые находятся в Польше и Чехии, смогут получить новые виды на пребывание. Такая возможность появится с 2025 года.

Что известно о новых условиях пребывания украинцев за границей, как получить карту CUKR в Польше и спецразрешение на долгосрочное пребывание ZDP в Чехии — читайте на ТСН.ua.

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Польская программа CUKR для украинов: что это такое

На сайте правительства Польши отмечается, что в 2025 году для украинских беженцев будет введено специальное разрешение пребывания на территории страны. Согласно условиям удостоверения, специальная карта временного пребывания (CUKR) позволит украинцам легально проживать и работать на территории Польши в течение 3 лет.

CUKR (Centralna Ustawa Koordynacji Repatriacji) предполагает более стабильное и долгосрочное пребывание в стране по сравнению с PESEL UKR. Важно, чтобы украинцы, желающие получить CUKR, имели статус UKR (временная защита).

Портал naszwybir.pl добавляет, что такой документ будет выдаваться по упрощенной процедуре. Карту CUKR смогут получить дети. Украинцы, которые получат это спецразрешение, будут иметь одинаковые права с другими иностранцами, проживающими в Польше на основании обычных разрешений на пребывание.

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Кто может получить карту CUKR: важные условия

Несмотря на то, что новое разрешение на пребывание намерено заменить временную защиту, получить его смогут не все беженцы. Критерии будут следующие:

те, кто на 4 марта 2024 года имели активный статус UKR;

кто в день подачи документов на получение карты CUKR будет иметь статус UKR;

те, кто непрерывно имел активный статус UKR минимум 365 дней.

"Заявление на получение карты проживания будет подаваться только в электронной форме с помощью онлайн-сервиса, предоставляемого Председателем Управления по делам иностранцев, на специальной форме, которая будет определена в соответствующем распоряжении. Правила по этому процессу вступят в силу только после запуска специального онлайн-сервиса ", – сказано на сайте польского правительства.

Также важно, что для получения вида украинским беженцам нужно будет обновить свои данные в местной администрации и указать данные загранпаспорта.

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Какова будет процедура подачи документов на CUKR