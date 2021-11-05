Спецсигналы, стрельба, двойная авария и опрокидывание: подробности голливудской погони в Киеве

Чудом автомобиль не задел ни одного из пешеходов. Не пострадали ни убегавший водитель, ни водитель красной машины, которую он протаранил.

В Киеве произошла погоня со стрельбой, напоминающей сюжет голливудского фильма. Автомобилист так убегал от полицейских, что врезался сначала в лотки на рынке, после протаранил другой автомобиль, несколько раз опрокинулся и вылетел на обочину.

О том, почему водитель, спровоцировавший аварию, так испугался копов — 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Началось все в лесополосе у Бориспольского шоссе. Водителя ВАЗа Владислава заметили правоохранители. А он, увидев их, бросился бежать.

Погоня была продолжительной. На перекрестке с круговым движением водитель помчался по встречной полосе, немного дальше поехал через рынок, где снес палатку с фруктами. Наехал на ногу продавцу рынка, сообщают в СМИ. И задел попутный автомобиль. А потом снова сбежал. Уже на Днепровской набережной пытался проскочить на красный сигнал светофора. Но – протаранил Hyundai, дважды перевернулся и вылетел на обочину.

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Чудом автомобиль не задел ни одного из пешеходов. Не пострадали ни убегавший водитель, ни водитель красной машины, которую он протаранил.

Ольга Степановна говорит, что как только оправилась, поняла — ценой бампера ее автомобиля — практически помогла правоохранителям и остановила гонку.

"Я за рулем больше 10 лет – так что привыкла ко всему", — призналась она.

Новости Киева: водитель авто пытался скрыться от полицейских и вызвал новые ДТП

От удара "Жигули" выбросило на газон и опрокинуло на крышу. Водитель выскочил из машины и пытался скрыться. Однако помешали полицейские. Чтобы остановить мужчину – правоохранителям пришлось применить оружие. Говорят, стреляли из травматического пистолета в небо. Молодого человека удалось задержать рядом с автомобилем. Владиславу 20 лет. Признается, утром употреблял какое-то белое вещество в виде порошка.

Говорит, что делал это впервые, потому что сейчас в отчаянии. Бежать же начал, потому что в машине также были наркотики.

Сейчас правоохранители проверяют, были ли у водителя Ваза в крови наркотические вещества. Уже известно, что мужчина был трезв.

Напомним:

В Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей и чуть не сбил пешехода. Когда скрыться от копов на авто не удалось, гражданин попытался сбежать. Но и это у него не получилось.

и чуть не сбил пешехода. Когда скрыться от копов на авто не удалось, гражданин попытался сбежать. Но и это у него не получилось. А Вышгородский райсуд оставил под стражей водителя "Ауди", стрелявшего в сторону полицейских, когда те преследовали его за хаотические маневры на дороге.

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