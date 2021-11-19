Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины — Буданов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины — Буданов

УНИАН

Однако он не рассекретил имя этого человека.

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Николаю Чаусу бежать из Украины из руководства Главного управления разведки Минобороны.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу " на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я, как представитель специальных служб, никогда не комментирую деятельность специальных служб", — заметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что по версии следствия, Чаус был задержан во время получения взятки 9 августа 2016 года. Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины. Как отмечают в НАБУ, уголовное производство по факту незаконного перемещения экс-судьи через государственную границу Украины расследуется ГСУ СБУ.  

Новости Украины: в Апелляционном суде рассматривают изменение меры пресечения Николаю Чаусу

Новости Украины: в Апелляционном суде рассматривают изменение меры пресечения Николаю Чаусу

С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года, он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину.

Читайте также:

  • Однако в апреле 2021 года появилась информация, что якобы его похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете Винницкой области.
  • О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
  • Однако СБУ не комментировала этот вопрос. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
  • Впоследствии президент Молдовы Санду поручила провести расследование этого дела. В свою очередь, глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
  • Супруга Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
  • Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могли поделить" Чауса с СБУ.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа задержали Чауса в больнице "Феофания".
  • Чаусу вручили подозрение. И увезли в изолятор временного содержания.
  • 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал для экс-судьи Николая Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста.  
  • 11 октября Высший антикоррупционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда города Киева Николая Чауса. Соответствующее решение принял судья ВАКС Тимур Хамзин. Мера продления продлена до 14 декабря.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация