Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины — Буданов

Однако он не рассекретил имя этого человека.
Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Николаю Чаусу бежать из Украины из руководства Главного управления разведки Минобороны.
Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу " на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я, как представитель специальных служб, никогда не комментирую деятельность специальных служб", — заметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что по версии следствия, Чаус был задержан во время получения взятки 9 августа 2016 года. Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины. Как отмечают в НАБУ, уголовное производство по факту незаконного перемещения экс-судьи через государственную границу Украины расследуется ГСУ СБУ.
С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года, он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину.
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