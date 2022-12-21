Спецтрибунал для России и Путина за военные преступления: когда Европарламент будет голосовать за его создание

В то же время Конгресс США готовит законопроект, согласно которому признает Россию государством-агрессором.

В январе 2023 депутаты Европейского Парламента будут голосовать за создание международного специального трибунала для России и ее диктатора Путина.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

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"В то же время Конгресс США готовит законопроект, принятие которого признает Россию государством-агрессором. Правда, о признании России государством-спонсором терроризма со стороны США речь не идет. Тем временем в Европарламенте обсуждают принятие специального законодательства, которое на уровне ЕС позволит признавать отдельные страны Также в январе европарламентарии готовятся принять решение о создании специального трибунала для Путина", — отметил евродепутат.

Напомним, 14 декабря во время онлайн-выступления на церемонии вручения Сахаровой премии глава государства Владимир Зеленский призвал ЕН создать международный специальный трибунал для привлечения российских руководителей к ответственности за преступления.

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