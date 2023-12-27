Спектакль и подарки: в Луцке для детей воинов ВСУ организовали праздник (фото, видео)

В Луцке детям военнослужащих в театре показали новогодние представления и подготовили подарки. Фонд Игоря Палицы "Только вместе" позаботился, чтобы около четырех тысяч детей военных хотя бы немного забыли о войне и повеселились.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Детей военных в Луцке пригласили на просмотр новогодних представлений. Своими впечатлениями сразу после просмотра сказки, где много шуток и песен, делится четырехлетняя Маша. Она говорит, что ей понравилось.

Спектакль для детей

Впервые девочка Рождество и новый год празднует без папы. Он в Вооруженных силах. И по нему дочь очень скучает.

"Папа воюет, я пришла с мамой", - говорит 4-летняя Мария Коршунова.

Именно о таких детях, родители которых на фронте, и решили позаботиться в фонде Игоря Палицы "Только вместе". Для малышей организовали новогодние представления и сладкие подарки.

"Фонд Игоря Палицы "Только вместе" заботится о военнослужащих. Мы оказываем очень много помощи с первых дней полномасштабного вторжения нашим Вооруженным силам и Силам обороны. Но, конечно, нужно позаботиться и об их семьях, которые здесь остаются. Это внимание к ним, это благодарность за их работу", - говорит председатель правления фонда Игоря Палицы "Только вместе" Екатерина Шкльода.

Чтобы охватить детей военных всей громады, в театре сыграли целых восемь спектаклей. Они разные и по сюжетам, и по продолжительности. Чтобы было интересно и дошкольникам, и подросткам.

"Было несколько спектаклей детских. Это такие как "Перчатка", "Золушка", "Пиколетто", "Сватовство на Гончаровке". Приятно, что не один раз фонд приходит и проводит такую акцию благотворительную", - говорит директор Волынского драматического театра Сергей Скулинец.

Такую благотворительную акцию для детей общины после начала полномасштабного вторжения фонд организует уже второй раз. Убеждены, это сейчас важно и для детей, и для их родителей, которые находятся в постоянном стрессе.

"Приглашали деток, которые учатся в дошкольных учреждениях и учреждениях среднего образования. Дети были разделены на категории по возрасту", - говорит председатель правления фонда Игоря Палицы "Только вместе" Екатерина Шкледа.

Для хорошего настроения и фотографий в фойе подготовили яркие фотозоны. Можно и на троне посидеть, и побывать в заснеженном лесу. Но больше всего эмоций, особенно у детей, от сладких подарков. Организаторы надеются, следующей зимой такие спектакли дети будут смотреть уже рядом с обоими родителями.

Зрители в зале

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Напомним, в Луцке позаботились о своих земляках, которые противостоят врагу на фронте.

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