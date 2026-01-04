Специальная венесуэльская операция: как США похитили диктатора Мадуро и что будет дальше

Николас Мадуро / © Associated Press

Кадры с вертолетами, взрывами и дымом над столицей Венесуэлы Каракасом мгновенно разнеслись по всему миру. За военной операцией «Абсолютная решимость» президент США Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Гегсет и госсекретарь Марко Рубио следили в режиме реального времени. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес подняли прямо с кровати и отправили в Нью-Йорк — на суд.

О подробностях этой «специальной венесуэльской операции» говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Задержание венесуэльского диктатора стало кульминацией многомесячной кампании Трампа и его личным триумфом.

Николаса Мадуро обвиняют в поддержке картелей и транзите наркотиков в США. Смертность от фентанила в последние годы среди американцев значительно возросла.

С сентября армия США по меньшей мере несколько раз атаковала суда, которые, как заявляли, занимались контрабандой наркотиков. В результате ударов погибли по меньшей мере 95 венесуэльцев.

Удары по суше были неизбежными. На этот раз — во время наземной операции, по данным New York Times, погибло по меньшей мере 40 человек — гражданских и военных.

Для похищения венесуэльского диктатора Мадуро, как пишет издание Axios, ЦРУ интегрировало в страну собственных агентов. Те следили за каждым шагом Мадуро и знали, где он жил, что ел и как спал. Спецназовцы даже построили копию его дома, чтобы отточить штурм.

Во время захвата супруги пытались убежать в армированную сталью комнату, но не успели. Только один вопрос остается загадкой: как удалось обойти десятки рубежей охраны, которые окружали Мадуро и должны были охранять хозяина. Неужели, почувствовав слабость своего лидера, окружение его просто сдало?

Конец диктатора

Довольный операцией Дональд Трамп вышел к прессе, чтобы дать ответы на вопросы журналистов.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и благоразумный переход», — сказал он.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы постановил, что руководить страной будет вице-президент Делси Родригес. Трамп заявляет, что она пообещала пойти на сотрудничество.

Здесь важно напомнить, что режим Мадуро весь цивилизованный мир не признавал легитимным уже много лет. Украина — тоже среди них.

Бывший водитель автобуса Николас Мадуро был соратником Уго Чавеса, после смерти которого в апреле 2013 года, он и возглавил страну, полностью ее себе подчинив.

Венесуэла из статуса самой богатой когда-то латиноамериканской страны провалилась в глубочайший экономический кризис, миллионы венесуэльцев разъехались по миру в поисках лучшей жизни, а любые протесты подавлялись репрессиями.

Несмотря на победу оппозиции и масштабные протесты — на последних избирательных гонках 2024 года Мадуро остался самопровозглашенным лидером Венесуэлы.

Реакция мира

На дерзость Трампа мир отреагировал неоднозначно. Россия и Китай, которые поддерживали существование диктаторского режима в Венесуэле деньгами, оружием и технологиями — апеллируют к международному праву.

«Такие гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе», — говорится в заявлении МИД КНР.

Россия и Беларусь, которые показали пример, как можно растоптать все международное право, похоже таки убедили Трампа: миром управляет право силы. И он им решительно воспользовался, согласовав операцию «Абсолютная решимость».

Европа растеряна, но реагирует сдержанно, мол, юридическая оценка действиям Соединенных Штатов требует анализа.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас во время звонка своему коллеге Марко Рубио призвала к сдержанности. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон поздравил венесуэльцев с обретением свободы от диктатуры.

Украина тоже последовательно отстаивает право народов на свободу.

«Хорошо, что они знают, что делать с диктаторами», — прокомментировал спецоперацию США президент Владимир Зеленский.

Что будет с венесуэльской нефтью

Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти. За ней следуют Саудовская Аравия, Иран и Канада. Венесуэла имеет в пять раз больше нефти, чем, например, США. Именно на разработку этих залежей, как заявил журналистам Трамп, он и отправит американские компании на венесуэльскую землю.

«Это ничего нам не будет стоить, потому что деньги, которые добываются из-под земли, очень значительны… Мы хотим там безопасности. Я думаю, то, что произойдет с Венесуэлой в течение следующего года, будет замечательным явлением, и больше всего от этого выиграет народ Венесуэлы», — заверил президент США.

И хотя разработка месторождений продлится не один год, для Соединенных Штатов это будет иметь стратегическое значение. Так же, как и для бензоколонки России. Цены на российскую нефть обвалятся. Кошелек Путина из которого он финансирует войну опустеет.

Но главное российскому диктатору показали, что глубокие и бронированные бункеры, эшелоны ПВО и сотни тысяч охранников — не спасут. Тезис об абсолютной неприкосновенности российского руководства ослабевает. Окружение Путина урок Мадуро точно усвоило.

Что ждет Мадуро

Мадуро уже в следственном изоляторе Нью-Йорка. Перед судом он может предстать уже в понедельник, 5 января. Ему предъявляют обвинения в наркотерроризме, масштабной коррупции, участии в международном наркотрафике и сговоре с транснациональными преступными группировками.

Однако мировые СМИ не прекращают задавать вопрос: что будет дальше? Ясно одно — миротворец Дональд Трамп умеет не только «заканчивать» войны.

И если даже Путин усилил свою охрану, то страшно подумать в каком бункере будут спать теперь руководители Кубы, Северной Кореи, Ирана или Беларуси. Их сон будет тревожить проклятый вопрос — кто следующий?

Напомним, международный обозреватель The Guardian пишет, что до недавнего времени страх ввязываться в войны за рубежом сдерживал желание президента США Дональда Трампа захватить территорию и природные ресурсы других стран. После ударов по Венесуэле и похищения президента этой страны Николаса Мадуро американский лидер, кажется, окончательно поверил в свое всемогущество и «путинизирует» внешнюю политику США.