Спецоперация "Мидас": все, что известно о коррупции в энергетике, и экстрадируют ли подозреваемых из Израиля

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на этой неделе заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Фигурантов называют высокоуровневой преступной организацией, которая выстроила коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе и «Энергоатом».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

ПООНЕДЕЛЬНИК

Утром сразу в нескольких СМИ появляется сообщение о следственных действиях у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко и его бывшего советника Игоря Миронюка. Пишут и об обысках у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера и близкого друга Владимира Зеленского. Но официального подтверждения этому нет.

Уже в 10 утра у себя в телеграмм-канале НАБУ публикует текстовое и видео сообщение с подробностями дела.

Без имен, только прозвищами — фигурантов дела в НАБУ называют преступной организацией: «Рокет», «Тенор», «Шугармен», «Карлсон», «Рьошек». Саму операцию по разоблачению этой схемы детективы окрестили «Мидас» — по древнегреческой мифологии это имя властителя, который был способен обращать все, чего касался, в золото.

Схема, по версии детективов, выглядела следующим образом: фигуранты имели информацию о контрактах «Энергоатома» и их подрядчиков. И именно с них требовали откаты от 10 до 15%. Если те отказывались платить — им угрожали заблокировать платежи или отменить статус поставщика «Энергоатома». Все это подкрепляли аудиозаписями разговоров фигурантов.

Фигуранты по версии НАБУ контролировали кадровые назначения в «Энергоатоме», закупки и финансовые потоки. В самом «Энергоатоме» подтвердили обыски и пообещали сотрудничать со следствием. Также провести внутренние проверки обещает и министр энергетики Светлана Гринчук, которая сразу вечером собирает журналистов, чтобы прокомментировать это дело.

О коррупции вспоминает в традиционном вечернем обращении и президент. И отмечает, если вину фигурантов докажут — они должны понести ответственность.

ВТОРНИК

НАБУ публикует очередную серию подробностей расследования операции «Мидас». Ее главный герой «Карлсон» — руководитель преступной организации, который, по словам правоохранителей, контролировал работу так называемой «прачечной», где «отмывали» незаконно полученные средства.



Кто такой «Карлсон»? Официально в НАБУ настоящего имени не назвали. Но в интервью изданию «Украинская правда» фактически подтверждают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче. Но еще до начала расследования он выехал за границу. Этот факт подтвердили в Госпогранслужбе и уточнили — в розыске на момент выезда он не находился, Украину покинул, как гражданин Израиля.

Еще раньше из страны выехал еще один фигурант — Александр Цукерман. В расследовании он фигурирует как «Шугармен». Несмотря на отсутствие в стране — обоим объявили подозрения. Еще 5 фигурантов задержали. Одному из них даже начали избирать меру пресечения.

Во вторник вечером НАБУ объявляет еще одно подозрение в незаконном обогащении — бывшему вице-премьеру. В одной из серий сериала НАБУ он фигурирует с прозвищем — Че Гевара. Следствие утверждает, ему участники преступной организации передавали один миллион 200 тысяч долларов. При этом последний транш из этой суммы — полмиллиона долларов его жене. Потому что сам Че Гевара уже был подозреваемым в коррупционных преступлениях. НАБУ его имени не называет, но журналисты предполагают — речь идет об Алексее Чернышове.

На Банковой на расследование отреагировали призывами к кадровым перестановкам. Владимир Зеленский в обращении во вторник заявляет: министр юстиции и министр энергетики — должны подать в отставку. И анонсирует перезагрузку управления «Энергоатомом».

Впоследствии становится известно, что Светлана Гринчук и Герман Галущенко прислушались к советам президента и написали заявления об отставке.



В этот еще день появился и комментарий «Энергоатома», там отметили — из-за деятельности преступной организации никаких убытков они не понесли. Впрочем пообещали провести необходимые проверки.

СРЕДА

Кабмин подает в Парламент заявления об отставке двух министров. Их могут рассмотреть 18 ноября. А еще от должности отстраняет вице-президента «Энергоатома» и еще нескольких должностных лиц.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избирает меры пресечения. Заседания проходят одновременно в нескольких залах. Журналистам позволяют транслировать все в прямом эфире. Сторона обвинения в подробностях зачитывает материалы следствия. О том, как во время задержания фигурантов дела разбивали свои телефоны и уничтожали документы, о том, как долго следили за причастными и даже как выяснили, что министр энергетики несколько раз ночевала у Германа Галущенко и имела свой ключ от его дома.

Бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка берут под стражу с возможностью внесения залога в 125 миллионов гривен. Детективы его называют одним из основателей преступной схемы. И на пленках он фигурирует как «Рокет».

В СИЗО, по решению суда, оказываются и исполнительный директор «Энергоатома» Дмитрий Басов — по прозвищу «Тенор», а также «Решик» — так детективы НАБУ называли бизнесмена Игоря Фурсенко. Оба тоже имеют возможность выйти на свободу под залог, соответственно, в 40 и 95 миллионов гривен.

На пленках антикоррупционного бюро можно услышать и женские голоса. Один из них, как выясняется в суде, принадлежит Лесе Устименко — по данным следователей она работница бэк-офиса по легализации средств.

В этот же день, свою возможную причастность к делу «Мидас» изданию «Радио Свобода» комментирует бизнесмен Александр Цукерман, который выехал за границу. Обвинения назвал неправдой и пообещал вернуться в Украину, когда придет время.

ЧЕТВЕРГ

В четверг меру пресечения избирают последней задержанной фигурантке — еще одной работнице бэк-офиса Людмиле Зориной. Но в тот же день за нее и Лесю Устименко внесли суммарно 37 миллионов гривен залога. Сделала это компания, зарегистрированная в мае этого года.

В правительстве, в свою очередь, анонсируют аудит всех государственных компаний, прежде всего закупок.

Однако главной новостью дня становятся санкции против беглецов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они будут действовать три года. Предусматривают запрет экономической деятельности и блокирование активов. Сам президент в интервью «Блумберг» заявляет, что не общался с Миндичем после объявления расследования. И подчеркнул, что друзей, как президент воюющей страны иметь не может. А главное в этом деле — приговоры.

Европейские партнеры Украины на скандал отреагировали сдержанно. Заявили, что наше государство должно показать быструю реакцию. Появление дела назвали подтверждением того, что антикоррупционные органы в Украине таки работают и призвали продолжить антикоррупционные реформы. В то же время пообещали — даже несмотря на скандал будут поддерживать Украину в борьбе с Россией. И только венгерский премьер Орбан призвал прекратить финансирование из-за коррупции. Впрочем, в украинском МИД ему сразу напомнили, что Орбан и сам фигурирует в подобных расследованиях.

ПЯТНИЦА

В этот день свои первые комментарии наконец-то на широкую общественность дают руководители антикоррупционных ведомств.

Сам выход расследования в публичное пространство, утверждают, лишь часть работы. А судебное дело может растянуться на годы.



Впрочем один вопрос — о возможной экстрадиции беглецов Тимура Миндича и Александра Цукермана — руководители НАБУ и САП таки прокомментировали. Санкции на них наложили, как на граждан Израиля, и СНБО рассматривает вариант с возможным лишением их гражданства Украины.

«Украина признает гражданство свое в первую очередь, то есть для любого лица — которое имеет несколько гражданств — украинское будет первоочередным. Мы будем за этим следить».

«Экстрадиция любого лица возможна, в соответствии с законодательной базой. Будем этим заниматься, изучать этот вопрос. Этим занимаются прокуроры и детективы».

Будут ли в деле о коррупции в энергетике другие подозрения — руководители НАБУ и САП не говорят. В то же время, не исключают: к дальнейшему расследованию могут привлечь следственные группы из других стран и Службу по финансовому мониторингу. Поэтому, не исключают — на следующей неделе украинцы услышать немало других новых обстоятельств дела.