Спикер МИД РФ и главные кремлевские пропагандисты: СМИ узнали имена россиян, оказавшихся под санкциями ЕС за признание ОРДЛО

Спикер МИД РФ и главные кремлевские пропагандисты: СМИ узнали имена россиян, оказавшихся под санкциями ЕС за признание ОРДЛО

Под новые санкции ЕС попали российские чиновники и пропагандисты.

Российские депутаты, голосовавшие за "независимость" созданных РФ квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР, попали в "черные" списки ЕС. Главы дипломатий стран-членов Евросоюза согласовали пакет санкций, которые 23 февраля должны вступить в силу. Впрочем, ограничения коснутся не только политиков, но и российских военных, бизнесменов, пропагандистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок от 23 февраля.

Санкционные списки ЕС поименно еще согласовывают, но источники "Радио Свободы" в дипломатических кругах ЕС сообщили, что среди вероятных кандидатур могут быть: бизнесмен Евгений Пригожин (он из ближайшего окружения Владимира Путина), Маргарита Симоньян (главный редактор пропагандистского медиа RT), Владимир Соловьев (кремлевский пропагандист) Кроме того, как сообщает "Радио Свобода", под санкциями оказались глава администрации президента РФ Антон Вайно, спикер МИД РФ Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и министр обороны Сергей Шойгу.

В общем, в санкционный список, о котором накануне заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, попали 351 депутат Госдумы – все, инициировавшие процесс признания "независимости" самопровозглашенных террористических так называемых "ДНР" и "ЛНР", 24 физических и 3 юридических лица. Ограничения будут введены и против пяти российских банков.

Официально известно, что ЕС останавливает торговлю с неподконтрольными Киеву районами Донбасса и закрывает доступ правительству РФ к европейским денежным рынкам. В Брюсселе также предупредили, что Москва получит еще более жесткий ответ, если пойдет дальше.

Напомним, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Перед этим 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР" ".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

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