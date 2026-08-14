Списки на переселение киевлян: кого и как ищут во время поквартирных обходов

В Киеве могут переселить людей в случае массированных ударов России по энергетике

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После того, как в Киеве городские власти начали составлять списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления зимой из-за российских обстрелов, некоторые пользователи соцсетей сообщили, что в столице начался поквартирный обход, который, по их словам, проводят сотрудники социальных служб.

У части киевлян информация о таких визитах вызвала беспокойство, и жители задали в соцсетях вопрос о том, действительно ли сотрудники соцслужб интересуются деликатными сведениями — кто будет проживать в конкретной квартире, да еще и во время войны.

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Одна из пользовательниц соцсети опубликовала фотографию женщины с кучей бумаг и подписала этот снимок так: «Внимание! Ходит по квартирам с вопросами о том, собираетесь ли вы выезжать зимой, кто и сколько человек проживают в квартире».

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Часть тех, кто отреагировал на этот пост, оставила негативные комментарии, выразив мнение, что это выглядит подозрительно, другая часть пользователей соцсетей высказала мнение, что такая идея не совсем плоха, поскольку инициатива может помочь узнать о реальном количестве людей, которым потребуется переселение в случае сложной ситуации с отоплением в многоквартирных домах.

Ситуацию с обходом квартир в столице разъяснила в комментарии для ТСН.ua заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая также знает о вышеупомянутом посте в социальной сети.

«Это социальные работники, и у них есть удостоверения», — сообщила нам Марина Хонда.

Переселение жителей Киева зимой из-за войны в Украине: права жителей

В свою очередь, юристы отмечают, что каждый человек, к которому пришли сотрудники социальной службы, имеет право сообщать или не сообщать информацию о себе.

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«Частную собственность никто не отменял. Человек может открывать дверь, а может и не открывать. Никто не имеет права заставлять сообщать о себе информацию. Есть альтернативный вариант: все, кто желает и нуждается в том, чтобы сообщить о своих планах на зиму, могут обратиться в райадминистрацию по телефону для решения своего вопроса или таким образом пригласить к себе социального работника», — говорит Андрей Межирицкий.

При этом он не исключает, что впоследствии, узнав о городской инициативе поквартирного обхода, этим могут воспользоваться мошенники, которые будут выдавать себя за социальных работников.

«В целях собственной безопасности жители должны сами проявить инициативу и сообщить должностным лицам о своих намерениях, а не ждать, пока кто-то придет», — уточняет он.

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