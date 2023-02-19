Херсон приходит в себя после очередного российского обстрела. Из минометов и артиллерии оккупанты там круглосуточно избивают по всем районам города. Сотнями там вылетают стекла и разрушаются бетонные стены, и каждый раз после каждого обстрела люди дома люди берутся все чинить, говорится в ТСН.

Во дворе Валентины разбирают руины, где был ее дом. Ночью сюда прилетел русский артснаряд. У женщины шок: сначала радовалась, что все живы, теперь думает где жить дальше? Первоочередная задача — спасти уцелевшее, поэтому крышу затягивают пленкой, дыру в стене — прикрывают деревянными щитами.

Материалы для работ привозят волонтеры и власть. В одной из многоэтажек на окраине города за раз вылетело около 3 десятков оконных стекол. Кроме окон – разрушает бетон.

Российская железяка попала на крышу местного общежития и обвалила в коридоре часть потолка, стены покрылись трещинами и только чудом здесь никого не убило. Если закрыть разбитые стекла выйдет наспех, то починить бетонное перекрытие – требует времени. Масштабы разрушений и количество необходимого для восстановления материала подсчитывают городские власти. Для этого создали специальную бригаду, они объезжают все поврежденные объекты и оценивают повреждения по трем степеням: первая – выбитые окна, последняя – разрушенные стены. Или как в этом общежитии – разрушение второй ступени: жить можно, но нужен капитальный ремонт. Для этого сюда направляют бригаду коммунальщиков, которая должна законсервировать повреждения.

Отремонтировать все получится, когда врага отгонят хотя бы настолько, чтобы сюда не доставали пушки. Повторные обстрелы тех же домов происходят не редко.

Список поврежденных россиянами объектов в Херсоне ежедневно пополняется по меньшей мере десятком адресов. Кроме человеческих домов — админсооружения, врачи, школы и детсады, а еще коммуникации: водопроводы, газопроводы и городские электросети. Их чинят каждый день, чтобы обеспечить жителям не только свет и тепло, но даже электротранспорт. “Мы работаем над тем, чтобы как-то запустить троллейбус, хоть как-то запустит. Только беда в том, что только поделаем, тут же избивают. Очень близко к линии фронта”, — говорят коммунальщики.

Читайте также:

Жизнь под обстрелами: россияне под подкрытием украинской АЭС уничтожают артиллерией село на Днепропетровщине

В Бахмуте уже с верхних этажей домов видны передовые позиции россиян, но в городе до сих пор работает базар

Не уцелело ни одно окно в многоэтажке: в Хмельницком устраняют последствия удара "Калибрамы" по городу