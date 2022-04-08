Спланированный удар по Краматорску: пошагово развенчиваем фейки путинской пропаганды

Американцы, французы и немцы предоставят Украине данные разведки и спутниковые снимки пуска ракеты "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В пятницу, 8 апреля, средь бела дня россияне нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Погибли 50 человек, еще 98 получили ранения. Это кровавое военное преступление в Москве планировали заранее, потому что прекрасно знали, что именно в эти дни из Донбасса эвакуируются тысячи мирных людей с детьми.

Планировали еще и для того, чтобы обвинить в совершении этого кровавого преступления Украину, потому что били "Точкой-У". Теперь российские пропагандисты выливают тонны помоев, демонстрируя лживые улики. Но правда на нашей стороне по нескольким причинам.

Во-первых, сразу после удара российские паблики смело отрапортовали, что нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, потому что там якобы базировались позиции ВСУ.

ТСН.ua

Во-вторых, когда оказалось, что якобы "отработав" по позициям ВСУ, они убили 50 мирных людей и еще почти 100 получили ранения, то, как и в случае с резней в Буче, начали спешно удалять эти сообщения из своих Telegram-каналов.

В-третьих, россияне начали распространять дезинформацию, что удар был нанесен "Точкой-У", которую якобы еще осенью 2019 года сняли с вооружения российской армии. Но и здесь доказательства играют против россиян. Есть многочисленные фото и видео, которые доказывают, что эти "Точки" они массово использовали у себя на учениях 2020-2022 гг., а в марте – уже в Черниговской и Киевской областях.

Вместе с экспертами ТСН.ua пошагово развенчивает ложь россиян об очередном военном преступлении на железнодорожном вокзале Краматорска.

Тактика массовых убийств

По словам военного эксперта Олега Жданова, россияне четко отдавали себе отчет, куда они наводят эту ракету и бьют, потому что вводятся координаты цели – точка прицеливания. И летит ракета строго по заданным координатам. Тем более, что за несколько дней до этого украинские власти настойчиво призывали украинцев эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей, где Россия скапливает все свои войска и технику.

"Думаю, была использована двойная цель. Первая – это информационная попытка дискредитировать ВСУ. Вторая – предотвратить эвакуацию гражданского населения. Если они дойдут до Краматорска, как планируют, то без гражданского населения им будет очень трудно захватывать этот город. Посмотрите, Сумы, Ахтырка, Чернигов "Харьков – они не пошли на штурм этих городов, потому что не смогли. А вот Мариуполь окружили и что делают? Уничтожают местное население, чтобы заставить нас сдать этот город. Это, к сожалению, методика ведения боевых действий российской армии", – говорит ТСН.ua Олег Жданов.

Полнейшая ложь и то, что ракет "Точка-У", которыми попали по железнодорожному вокзалу Краматорска, вроде бы нет на вооружении российской армии.

Первое использование "Точки-У" в Мариуполе было зафиксировано еще 1 марта 2022 года при обстреле жилого массива "Кировский".

Затем россияне массово использовали "Точки-У" в Киевской и Черниговской областях, которые до этого перебрасывались в Беларусь.

Россияне используют "Точку-У" с 3-й недели полномасштабной войны. У нас очень много фото- и видеодоказательств ракет "Точка-У", которые не разорвались, потому что они очень старые – еще советские.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков напоминает, что в прошлом году в 8-й российской армии, которая как раз наступает в районе ООС, создали 47-ю ракетную бригаду. Однако ввиду отсутствия готового комплекта ракетных систем "Искандер" там были ракетные системы "Точка".

"Это 100%, потому что были фотографии. Поэтому ракеты сняты с вооружения, но они не списаны. То есть они есть на складах. Есть пусковые, есть ракеты. Да и во время учений, например, "Кавказ-2020" использовались как ракеты "Искандер", так и "Точка". В 8-й армии эти комплексы есть, потому что еще не успели сделать "Искандеры" для бригады. Они сняты с вооружения, но они не списаны. И тренировки, и применения "Точек", несмотря на появление "Искандеров", были. Поэтому все эти российские выдумки – полный бред", – говорит ТСН.ua Николай Белесков.

И все это очень легко доказать. Маркировка на обломках ракеты, находящихся на месте удара, четко свидетельствуют, что она российская и стояла на вооружении именно российской армии. К тому же, во время фиксирования этого военного преступления стражами порядка съемки сверху с дрона или беспилотника четко покажут, как разлетались обломки и откуда прилетела ракета. И американская разведка, французские и немецкие спутники все это видят: откуда был запуск и кто это сделал.

Битва за Донбасс

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что удар по Краматорску – это подготовка к большому наступлению на Донбассе, которое они никак не могут начать. Потому что очевидно, что у них проблемы с восстановлением боеспособности. Поэтому они стараются максимально оттянуть ее начало и нанести нам вред, еще не начиная эту операцию.

То есть идет разведка боем и ракетно-артиллерийская подготовка к наступлению. Но из-за того, что не очень умные стратеги в российском Минобороны и Генштабе уже выстреляли значительную часть дорогостоящих "Калибров" и "Искандеров (а Китай только и руки потирает от этого), теперь россияне вынуждены возвращать на вооружение уже списанные "Точки-У", которые то не разрываются, потому что старые, то падают и не долетают до цели.

По словам Михаила Самуся, наступление на Донбассе, которое россияне никак не могут подготовить, будет "глубиной" где-то 100-150 км – именно настолько они будут запускать свои щупальца. И это как раз для "Точки-У". То есть нет смысла на глубине 100 км применять "Искандер". Он очень дорогой и его можно использовать на глубину 500 км. А "Калибры" – это вообще искусственный товар на 2-2,5 тыс. км. Так же, как и воздушное базирование – 3-5 тыс. км.

"Это как раз для доставки ядерного оружия. Но их использование не имеет смысла для военного театра операции на Донбассе. А "Точка-У" идеальна, потому что она, во-первых, уже ничего не стоит для россиян, они их вывели из вооружения, т.е. их все равно нужно куда-то утилизировать. Во-вторых, для этого театра на 100-150 км они идеально подходят, чтобы совершать точечные удары по важным объектам: командные пункты, системы управления, очень важные средства ПВО, которые могут держать купол над нашей территорией", – резюмирует Михаил Самусь.