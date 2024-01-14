"Сплошной ужас и смерть": Жорин о том, как избавиться от страха перед мобилизацией

Жорин рассказал, как новобранцы меняют свое отношение к войне, когда попадают в ряды 3 ОШБр.

Экскомандир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему гражданские боятся быть мобилизованными.

Об этом он сказал в разговоре с ведущей ТСН Наталией Островской.

"До того как некоторые мобилизованные попадают в армию, у них существует страх перед тем, чего они не знают. Что их ждет вообще. Они себе представляют войну просто как сплошной ужас и смерть. Оно возможно где-то так и есть, но мы это воспринимаем совершенно иначе", – говорит Жорин.

По его словам, когда новобранцы попадают в коллектив 3 ОШБр, "они видят то отношение к жизни, то отношение к процессам, которые есть у нас".

"Когда они видят внутреннее побратимство и отношение командира и бойца, то это полностью меняет их отношение. У нас командир и боец – это не люди из разных миров, это люди из одного мира. У нас командир – это первый среди равных, а не человек, к которой нельзя подходить", – подчеркнул Жорин.

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Есть четко ответственные люди, разрушавшие армию и страну| Жорин о влиянии скандалов, ссор на ВСУ

Ранее Максим Жорин заявил, что дети элиты должны быть на фронте, а в мобилизации обязателен вопрос справедливости.

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