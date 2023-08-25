"Спокойная, агрессии не проявляла": что известно о горе-матери, которая утопила своих детей в Ровенской области

Двух мальчиков 6-ти и 7-ми лет, которые через неделю должны были идти в первый класс, родная мать утопила в водоеме в Ровенской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказали местные жители, мать привела двух своих сыновей на водоем совсем рядом с их домом, пока отец ненадолго уехал по делам из дома, а когда вернулся, пошел искать родных. встретил жену, которая призналась, что утопила детей. Мужчина бросился к водоему, но детей на берегу уже не было – их достали из воды и вызвали скорую.

По словам Варасского городского головы Александра Мензула, детям пытались вернуть жизнь, где-то около полутора часов делали массаж, дыхание, но к сожалению не спасли. Глава общины тогда тоже приехал на место трагедии. Поведение матери признается, его ошарашило – она даже мешала оказывать первую помощь ребенку.

Женщину допросила полиция и она призналась в убийстве детей. Свои действия объяснила тем, что дети "здесь мучались".

"Через дорогу там дошкольная группа, я каждый день к ним заходил с воспитателем общался, все хорошо было, дети активные были, положительные, хорошие дети были… Папа прекрасный, за ними вообще души не чаял. Общались, когда он последние документы, все было хорошо, дети готовы были идти в первый класс", — рассказал директор Сопачивского лицея Василий Савчук.

До недавнего времени мать ребят в этой же школе работала учительницей английского языка, однако в школу детей готовил отец. По словам директора, женщина вышла из длинного декрета на работу в прошлом году. Проработала всего несколько месяцев и написала заявление на увольнение.

"Она объяснила, что ей тяжело, она не справляется и хочет отдохнуть. Спокойная, агрессии не проявляла, таких признаков в школе мы не видели", – отметил Савчук.

По словам односельчан, иногда у женщины замечали странное поведение: она ни с кем не общалась и никуда не выходила.

Анна Махно, Александр Ковтунец, Ровенщина ТСН, 1+1 марафон Единые новости

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