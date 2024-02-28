Спонсор "бавовны" и страшный сон РФ: глава СБУ Малюк празднует день рождения — неизвестные факты о его жизни

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 28 февраля отмечает 41-летие. Он – главный "спонсор бавовны" в РФ, устраивает спецпоказ для рашистов в почетных первых рядах, готовит уникальные спецоперации на суше, в воздухе и море и опустошает российскую казну.

О неизвестных фактах из жизни Малюка и к каким спецоперациям он был лично причастен – в эксклюзиве ТСН.ua рассказала Виктория Гнатюк.

Назначение Василия Малюка на должность

Василий Малыш / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Василий Малюк за полномасштабную войну уже неоднократно доказал свой авторитет. На должность главы СБУ его назначили уже во время боевых действий – в феврале 2023 года, и, очевидно, это решение – не ошибочное. Журналисты сразу после назначения решили опросить чиновников, что они думают о Малюке.

"Это профессиональное назначение, не политическое. Василий Малюк имеет более 20 лет выслуги. Это человек, который за короткое время как исполняющий обязанности главы СБУ сделал достаточно решительных шагов для безопасности Украины. У него есть понимание, что с врагами нужно действовать решительно. Поэтому будем надеяться, что в условиях решительной борьбы с агрессором это предназначение намного укрепит нашу обороноспособность и безопасность. Главная задача – преодолеть действующих врагов внутри Украины", - рассказал заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

Что о Малюке говорят в парламенте?

В парламенте отметили, они уверены в решении, потому что будучи исполняющим обязанности главы СБУ Василий Малюк доказал свою эффективность. Так о тогда новоиспеченном руководителе службы высказывался Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Эта эффективность для нас известна по конкретным специальным операциям, многие из которых, я убежден, после войны станут примерами, которые будут изучать курсанты соответствующих вузов перед тем, как идти на службу в специальные органы. Малюк – по моему убеждению, профессиональный человек. Он с первых дней войны продемонстрировал свою проукраинскую, патриотическую и бесстрашную позицию".

Карьера Василия Малюка

До своего назначения на должность главы СБУ Малюк полгода был исполняющим обязанности и за это время его запомнили разоблачениями шпионов и корректировщиков огня России, а самой скандальной стала кампания по поиску российских связей в УПЦ Московского патриархата.

Василий Малюк – из Житомирщины. Уже в 18 лет он отправился на военную службу в органы государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Глава СБУ Василий Малюк/Скриншот из документального фильма

Учился в национальной академии СБУ по специальности "правоведение". Стать тем, кто он сейчас, как признался в одном из интервью, он мечтал всегда.



"С детства я мечтал стать спецслужбистом. С 9-го класса я готовил себя к этому и физически и умственно. Занимался спортом и юриспруденцией активно", — рассказал Малюк.

Чем еще запомнился глава СБУ

С 2014 года Василий Малюк принимал участие в АТО на Донбассе и за это был награжден отличием президента Украины. Полномасштабное вторжение России Василий Малюк встретил в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. А когда скандального предшественника уволили, сначала исполнял обязанности начальника, а впоследствии собственно и возглавил службу.

Роль СБУ во главе с Малюком в истории со взрывом на Крымском мосту до сих пор окутана легендами. Спустя всего несколько месяцев он признался, что первым подрывом занимался лично со своими двумя коллегами. Тогда взрыв грузовика повредил автомобильные пролеты и поджег грузовой поезд с цистернами с горючим. Хотя сначала это интересное событие по понятным причинам Малюк комментировал совсем по-другому.

"На Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль и имеют то, что имеют".

А теперь говорит об этом открыто и отмечает, на самом деле, оккупанты от этого удара до сих пор не оправились.

Подрыв Крымского моста – уникальная спецоперация СБУ

Чтобы поразить незаконно построенный Крымский мост – спецназназовцам нужно было придумать, как незаметно провезти взрывчатку на мост. Это задание со звездочкой, но глава СБУ предложил вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Груз в виде больших рулонов выглядел абсолютно гражданским и не должен вызывать подозрений. Так и вышло.

Морские дроны СБУ

А уже после этой атаки в ход пошла новейшая разработка СБУ, благодаря которой поразили и наделавший шум в России Крымский мост и Черноморский флот РФ, ведь дотянулись до всех этих целей уже с моря. Новый "бабах" у россиян произошел 17 июля 2023 года.

Поврежденный Крымский мост после взрывов 17 июля/Скриншот

Это была спецоперация СБУ совместно с морскими силами. К этой атаке готовились несколько месяцев, а для этого украинские спецназовцы добыли и секретную документацию. От того, что Малюк дал в руки коллегам – те были в шоке.

Подробности создания Sea Baby

К берегам оккупированного Крыма приближается морской дрон

Надводные морские дроны успели поразить еще и "Оленегорский горняк" и танкер SIG и не только. А беспилотники, совершающие эти атаки, получили название Sea Baby то есть "Морской малыш". Вот такое интересное и простое название, которое так и намекает, что не существует места куда бы ни добрался глава СБУ Малюк.

Сейчас в СБУ работают над рядом новых интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Для этого за рекордно считанные дни украинцы собрали 300 миллионов гривен на морские дроны, чтобы скоро смотреть "морской бой".

"Команда ТСН.ua благодарит главу СБУ и его коллег за уникальные спецоперации и защиту Украины и присоединяется к поздравлениям. Острого скальпеля и победы!".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спонсор "бавовны" на РФ празднует день рождения! Молниеносные операции главы СБУ Малюка

Читайте также ведущие новости дня: