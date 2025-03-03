Спор Зеленского и Трампа: как на это реагируют американцы и что они говорят

В США поддержали Украину после того, как Трамп и Вэнс поспорили с Зеленским.

"Зрелище, которого мир еще не видел!", "Это - шок" и "Дипломатическая катастрофа" - с такими заголовками после спора в Белом Доме вышли мировые СМИ. Разговор Трампа и Зеленского стал топ-темой. Ведь такая ссора произошла перед камерами едва ли не впервые в истории современной дипломатии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Первыми - на события в Белом доме реагируют Президент Франции и польский премьер. Эмманюэль Макрон напоминает: Россия - агрессор, Украина - государство, которое подверглось агрессии. И подчеркивает - следует уважать тех, кто боролся с самого начала.

Европа не предаст Украину - это уже заявление заместителя Мерца из ХДС, партии, победившей на выборах в Германии. в стороне не остаются и другие европейские политики. Поддержку выражают как отдельные государства, так и руководители Еврокомиссии и Европейского Совета.

С критикой Трампа выступают большинство представителей Демократической партии. Лидер этой политической силы в сенате Чак Шумер говорит - Трамп и Вэнс делают грязную работу за Путина. Раскритиковать Трампа - решается его бывший советник Джон Болтон, который работал с ним еще при первой каденции.

"Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. Скажем прямо: это личная ответственность Трампа и Вэнса. Это не мнение большинства американцев, принадлежащих к любой политической партии или беспартийных" - заявил он.

В то же время, республиканцы за редкими исключениями - поддерживают Трампа. Поддержку Украине и президенту Зеленскому - один за другим выражают мировые знаменитости - актеры Роберт де Ниро, Бен Стиллер, Педро Паскаль, Элизабет Бэнкс, и известная украинцам по роли в культовом сериале «Все женщины - ведьмы» Алиса Милано.

К постам в поддержку Украины присоединяется даже главный мышелов Британии Кот Ларри, который живет в резиденции британского премьера, имеет свой аккаунт в X, где публикует первую реакцию на разговор.

Сообщение на странице кота Ларри

"Я не могу терпеть обидчиков. Президент Зеленский сейчас пытается противостоять двум таким. Мы должны его поддержать", — говорится в сообщении.

Ларри напоминает о другом европейском лидере, который в свое время также посещал Белый дом — пренебрегая костюмом.

"Бюст сэра Уинстона Черчилля стоит в Овальном кабинете Трампа. Он был чрезвычайно храбрым лидером, посетившим Вашингтон, одетый в мундир, в поисках поддержки против деспота. Мы все знаем, как бы он оценил сегодняшнее нелестное зрелище и на чьей стороне был бы", — говорится.

Митинг в поддержку Украины уже на следующий день после скандальных переговоров — собирается под Белым домом. Вот что они говорят:

"То, что произошло вчера, — это не то, как нужно обращаться с друзьями. Мы должны поддерживать Украину всеми возможными способами".

"Это было ужасно. Это было стыдно. Это было по-детски. Это была травля. Хуже не может быть. Это не представляет меня. Не представляет большинство из нас, я думаю".

Американцы протестуют в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне. Возмущение настолько велико, что несколько сотен жителей штата Вермонт – срывают вице-президенту Венсу отпуск, во время которого он планировал кататься на лыжах – громкий протест под флагами Украины устраивают прямо на горнолыжном курорте. Демонстрации в поддержку нашего государства – проходят и в европейских городах. Митингующие выходят с плакатами, чтобы не дать некоторым политикам забыть – кто является жертвой, а кто – агрессором в этой войне.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ УТР 3 МАРТА — ПОНЕДЕЛЬНИК

Читайте также: