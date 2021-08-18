Спортивно-развлекательный комплекс в Львовской области, где отравились 17 детей, продолжает работать: подробности

Какой именно возбудитель вызвал отравление, специалисты обещают сказать через 5 суток.

Массовое отравление на Львовщине. 17 детей в возрасте от 9 до 16 лет, госпитализировали. Все они отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе в городе Хыров. Медики сразу же диагностировали у пострадавших пищевую интоксикацию.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Предварительно причиной массового отравления может быть полусырой плов с курицей. Что еда была не готовой, медикам рассказали потерпевшие дети.

"На обед в Хырове выключили свет в лагере и плов был недоготовленный, он был с курятиной. И после этого у них всех началась одинаковая симптоматика", — говорит заведующая инфекционным отделением Самборской районной больницы Светлана Иванюк.

Новости Украины: что навредило здоровью детей в оздоровительном комплексе Львовской области

15 детей госпитализировали накануне вечером, еще двух привезли ночью. Их состояние было средней тяжести, все жаловались на одинаковые симптомы — лихорадку и тошноту. Но сейчас состояние детей медикам удалось стабилизировать, они уже чувствуют себя значительно лучше и у них появился аппетит.

"Состояние стабильное, оказывается медицинская помощь. Это дети-спортсмены: часть, из которых занимаются плаванием, часть — гимнастикой", — говорит главный епидемиолог Львовщины Наталия Тимко.

Дети отдыхали здесь в течение двух недель. Почти все приехали из Киева и Кривого Рога, некоторые из родителей уже примчались в больницу, но общаться с журналистами не хотят. Также ничего не комментируют и в самом комплексе. Сейчас там работают специалисты Госпродспоживслужбы — проверяют столовую и отбирают образцы еды.

"Есть на пищеблоке два образца куриного мяса, мы отобрали из двух партий, которые готовили детям. Кроме того еще сохранилось блюдо: готова курица в одного из тренеров. Мы тоже отобрали, увидим, какой будет результат, будет ли выделена сальмонелла или нет", — говорит главный специалист Госпродспоживслужбы во Львовской области Мирослав Гушул.

Какой именно возбудитель вызвал отравление, специалисты обещают сказать через 5 суток. Спортивно-оздоровительный комплекс не закрывают, поскольку там отдыхает около тысячи детей из разных областей Украины. В столовой, где питались пострадавшие, ели около сотни детей. Все остальные — в другом пищеблоке.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту массового отравления.

Напомним, на Прикарпатье отравились 11 гостей на свадьбе. Среди них — дети.

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