Споры из-за мигрантов и Украины: что известно о саммите в ЕС, где был Зеленский

В Гранаде неформально встретились представители Европейского политического сообщества. Эта встреча была не простой из-за ряда факторов и заявлений. Стало известно, что Германия не дает Украине ракеты TAURUS. Венгрия и Польша – не дают подписать совместную декларацию по миграционной политике ЕС.

Чего, несмотря на это, удалось достичь Украине и о чем предупреждал европейских партнеров президент Зеленский – в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Почему Польша и Венгрия против новой политики ЕС в отношении мигрантов

На заседании была обсуждена ситуация с мигрантами в ЕС. Однако Польша и Венгрия отказались принять новую политику Европейского Союза.

Венгерский премьер Орбан заявил, что "насилуют" посреди саммита. Такое заявление он сделал, поскольку не соглашается с мигрантской политикой, почти принятой Евросоюзом.

"Этими законами нас, как бы это сказать, нас изнасиловали. Так что, если тебя изнасиловали законами, заставили принять что-то, что тебе не нравится, захочешь ли ты приставать на компромисс или соглашение? Это невозможно", — заявил Орбан.

Виктор Орбан. / Фото: Associated Press

Премьер Польши Моравецкий вслед за Орбаном повторяет подобное заявление, но на более дипломатическом языке

"В этом июне, под диктатом Берлина, Брюссель начал имплементировать свой план при поддержке польской оппозиции. Либо страны принимают нелегальных мигрантов, либо против отказывающихся вводят невероятные штрафы. Вчера я сказал нескольким министрам, и сейчас повторяю на пленарной сессии: Польша против этого, прежде всего – это вопрос безопасности нашей страны", — говорит Моравецкий.

Антимигрантская риторика присуща полякам последние десять лет — собственно с тех пор, как Европа столкнулась с мощной волной мигрантов с Ближнего Востока, преодолевающих Средиземное море в неприспособленных к тому лодках, сотнями тонущих, но тысячами — штурмуют берега Европы.

Правда, буквально месяц назад сама Польша стала поводом для возмущения из-за визового скандала. Потому что польское министерство иностранных дел буквально продавало за тысячи евро – польские визы. Но сейчас, за полторы недели до парламентских выборов, польские власти демонстративно делают вид, будто ее самая большая проблема — это политика Евросоюза. И последовательно настраивает избирателей против чужестранцев. Что может рикошетом ударить по украинцам, которые сейчас нашли в Польше убежище, ведь по последним опросам только половина граждан считает, что польское правительство должно сохранить гуманитарную поддержку, оказываемую украинцам.

Что говорили на саммите об Украине

На встречу Европейского политического сообщества съехались лидеры сорока государств, но один из круглых столов пришли только главы 27 стран Евросоюза.

"Украина стала государством-кандидатом последним, но это подталкивает всех, кто к ней стал государством-кандидатом. Очередь начнет двигаться и двигаться быстро. Но к каждому государству нужен свой подход, это очень важно", — говорит высокий представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

А венгерский премьер снова недоволен Украиной, заявив о так и не решенной теме импорта украинского зерна.

"Если серьезно говорить о членстве Украины в ЕС, нам нужна официальная стратегия, но сейчас нет ни стратегии, ни никакой дискуссии об этом. Надо понимать, чем это хорошо для Евросоюза — интегрировать Украину, и какие из этого последствия — сельскохозяйственные, безопасность и так далее. Через членство Украины в Европе родится совсем другая сельскохозяйственная ситуация, вы к этому готовы? Французские фермеры к этому готовы?", — говорит Орбан.

Что сказал Зеленский на саммите

Несмотря на это находившийся на саммите президент Зеленский заявил: Украине дадут больше ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия — есть четкие договоренности. Он поблагодарил Испанию, Италию, Францию, Британию и Германию. Однако на полях саммита немецкий канцлер Шольц в очередной раз заявил, что давать Украине дальнобойные ракеты Германия все еще не готова.

"Очевидно, что мы должны принимать во внимание нашу конституцию, какие у нас варианты действий. В частности, мы должны убедиться, что не будет эскалации войны, что Германия не станет стороной конфликта", — заявил Шольц.

Накануне Зеленский предупредил европейских лидеров: по данным украинской разведки Кремль сейчас больше всего желает заморозить конфликт — лишь для того, чтобы через 5 лет снова ударить — не только по Украине.

"В 2028 году, если сейчас России дать восстановить военный потенциал, который мы уничтожили – у Кремля хватит силы атаковать государства, находящиеся в фокусе российской экспансии. А это вдобавок к Украине – безусловно страны Балтии, безусловно другие государства, где присутствуют военные контингенты России", — сказал Зеленский.

Что известно о ситуации с США

И у Шольца, и у Зеленского, и у других европейских политиков журналисты второй день спрашивают: как обстоят дела с Вашингтоном. Не останется ли Украина в критический момент без американской поддержки. Политики единодушно заявляют: все недавно говорили с Байденом и верят, что предвыборная турбулентность в Конгрессе ему удастся преодолеть.

"Ситуация с Соединенными Штатами опасна. Да, сейчас сложный период для Соединенных Штатов и, конечно, сложный период для Украины, но с первых дней полномасштабной войны у нас легких времен не было, так что мы готовы к любому сложному периоду", — говорит. Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский 5 октября прибыл с визитом в Испанию, где участвует в саммите Европейского политического сообщества и проводит ряд двусторонних встреч.

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