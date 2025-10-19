Способна ли Россия захватить Харьков, Сумы, Одессу или Днепр: ИИ дал прогноз на два года

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Жители Харькова, Сум, Днепра и Одессы знают, что значит жить под постоянной угрозой обстрелов. Ежедневные взрывы и страх возможного наступления российских войск стали частью реальности в Украине.

Искусственный интеллект (GPT-5) дал прогноз, существует ли риск нового наступления РФ на эти города и как может измениться ситуация на фронте в ближайшие два года.

Харьков

Это самый уязвимый большой город из-за близости фронта. Россия периодически прилагает усилия в направлении Харьковщины. Но полномасштабный захват большого города — ресурсозатратный и рискованный.

Реклама

По прогнозу ИИ, ближайшие 1–2 года — возможны локальные атаки российской армии, продвижение в окрестностях, артиллерийские удары и атаки дронами, но не полная потеря контроля над Харьковом.

Сумы

Расположение близко к границе с РФ повышает риск «разведок в глубине пограничных операций”. Впрочем, чтобы войти в самые Суммы, российской армии нужно полноценное наступление, которое пока выглядит маловероятным, считает ИИ.

Одесса

Из-за морского сообщения, расстояния от фронтовых линий и значимости порта, полная сухопутная оккупация Одессы — непростая задача для России. Гораздо реалистичнее, по мнению искусственного интеллекта, блокады, морские угрозы, удары по порту и инфраструктуре.

Днепр

Днепр — важный логистический и транспортный хаб с мостами через реку Днепр. Его оккупация потребует продвижения армии РФ значительно вглубь территории, что сегодня слишком дорогостоящий военнооперационный замысел. Скорее в ближайшие месяцы возможные удары по мостам, инфраструктуре и попыткам дестабилизировать тыл, считает ИИ.

Реклама

Заметим, что материал создан с использованием искусственного интеллекта. Публикация носит информативно-развлекательный характер и не является официальным или проверенным источником данных. Прогнозы, сформированные с помощью ИИ, могут основываться на аналитике открытых источников, однако их точность не гарантируется. Поэтому перед тем, как делать какие-либо шаги, которые могут повлиять на вашу жизнь, здоровье или финансовое состояние, следует проверять информацию в надежных источниках или консультироваться с экспертами.