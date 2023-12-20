Способна ли Украина мобилизовать 500 тысяч мужчин за три месяца: эксперт объяснил

Украина способна мобилизовать 500 тысяч человек в течение трех месяцев.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военный аналитик Алексей Гетьман, комментируя вчерашнее заявление президента Украины о том, что Генштаб ВСУ предложил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Эксперт о том, что без мобилизации не будет победы

"Мобилизация нужна для того, чтобы провести ротацию и чтобы планировать наши действия на весь следующий год, - говорит Гетман. - Мы должны выбивать врага и делать наступательные действия. Если у нас не будет хватать людей для наступательных действий, то все остальные разговоры о любой другой технике не имеют вообще никакого смысла. Если врага в 3-5 раз больше, то даже имея технику, каким образом можно наступать? Надо мобилизовать полмиллиона человек. Важно прекратить разговоры о том, хочет ли воевать человек или нет. Ни одна страна не выиграла войны, опираясь на одних добровольцев. Такого нигде не было. Должна быть массовая мобилизация, только в таком случае мы сможем победить".

Новое контрнаступление 2024 года

По словам Гетьмана, если придут свежие силы, то в следующем году возможно новое контрнаступление.

"И будет очень эффективным. Особенно, если нам передадут дополнительное количество техники и самолеты. Без господства в воздухе очень трудно вести наступательные действия. В боевом уставе любой страны НАТО прописано, что наступательные действия по суше начинаются только после того, как достигнуто преимущество в воздухе", - говорит аналитик.

Мобилизовать 500 тыс. человек реально, считает эксперт

На вопрос о том, реально ли мобилизовать за три месяца 500 тысяч (в пересчете - примерно 5500 каждый день), Гетьман говорит, что вполне.

"Реально. У нас мобилизационная способность - несколько миллионов. Просто надо быстрее принимать соответствующие законы. Нет ничего сложного. Это не значит, что надо вылавливать людей в спортзалах. Есть много других возможностей. Во-первых, должно быть обязательство носить с собой документы. Патрули имеют право проверять их, передача повестки должна фиксироваться. Россия переводит свою промышленность на военные рельсы, обратилась за своими партнерами, готовится к серьезным боевым действиям. А мы продолжаем толерантно рассказывать, а стоит ли, если человеку не очень нравится. Наша страна в опасности и опасность стала еще больше. Надо начинать это осознавать", - резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, эксперт высказался о мобилизации женщин.

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