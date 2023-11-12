Способна ли Украина сегодня уничтожить Крымский мост: полковник ВСУ ответил

Достанут ли ракеты SCALP и TAURUS.

На сегодня Украина не способна уничтожить Крымский (Керченский) мост. Ракеты SCALP и TAURUS не достанут.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

По его словам, для того чтобы попасть в Крымский мост нашими ракетами, украинская армия должна выйти на побережье Азовского моря.

"Чтобы иметь возможность для реализации таких планов. Ибо любая воздушная цель, фиксируемая вражескими радарами, попадает в зону внимания российских истребителей. А авиационная техника у вражеской армии значительно лучше нашей”, — рассказал Владислав Селезнев.

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Напомним, в Главном управлении разведки заинтриговали заявлением, когда Крымский мост окончательно будет уничтожен.

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