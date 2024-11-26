Способна накрыть всю Украину: новые детали о ракете, которой РФ ударила по Днепру

Российская армия нанесла удар по Украине экспериментальной баллистической ракетой. Это оружие может нести ядерную бомбу.

Что известно о российской ракете, возможно ли сбить ее множественные боеголовки и к чему стремится Путин – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Что это за оружие и в чем его опасность

Утром, 21 ноября, оккупанты впервые выпустили по Украине экспериментальную баллистическую ракету, которая потенциально может нести ядерную бомбу. Удар пришелся по Днепру.

Сразу после удара эксперты сообщали, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж". Воздушные силы не подтвердили это, но и не опровергли.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использовала новую ракету, которая по характеристикам баллистического оружия.

"Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру — одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. Первым шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента, по меньшей мере, 11 тысяч солдат", — сказал он.

Владимир Путин заявил, что его армия выпустила экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник". Однако в Главном управлении разведки Украины заявили, что ракетный удар, вероятно, был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр". Глава разведки отметил, что "Орешник" – это название научно-исследовательской работы, а на самом деле система, с которой был удар по Днепру, называется "Кедр".

Летела эта ракета до города 15 минут. У ракеты было шесть боевых частей с шестью суббоеприпасами. Ранее испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" в г. Капустин Яр, Астраханской области, в октябре 2023 и июне 2024 года.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что "Кедр" — это баллистическая ракета средней дальности, носитель ядерного оружия.

"Еще раз говорю – ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше, но это опытный образец и еще не серийное производство, слава Богу. То, что россияне использовали ее в безъядерном варианте – это, как говорится, от них предупреждение о том, что они совсем сошли с ума", — сказал он.

Ракета "Орешник": что о ней известно

Военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что для оправдания удара по Днепру, нанесенного ассоциирующейся с ядерным оружием межконтинентальной баллистической ракетой, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытания "новейшей" ракетной системы " о которой раньше никто и никогда не слышал.

По словам эксперта, во второй половине дня 21 ноября на российских площадках начали распространять сообщения, которым оправдывали удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, а баллистическая ракета средней дальности БРСД.



По мнению эксперта, хозяин Кремля после содеянного понял, что сделал, и какие могут быть последствия после того, как экспертиза точно установит, какая ракета была применена по Днепру.

Ракета "Рубеж": что это такое и в чем опасность

Но вернемся к ракете РС-26 "Рубеж". Ведь именно этой ракетой пугали не только Украину, но и весь мир. РС-26 "Рубеж" — это межконтинентальная баллистическая российская экспериментальная ракета. Подробности об этом оружии рассказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

"Это экспериментальная ракета, которая разрабатывается и не проходила государственные экзамены. Россия пытается модернизировать комплекс "Ярс". "РС-24" у них была ракета. Они немного уменьшили дальность, уменьшили вес пусковой установки и разрабатывали эту ракету. Но в 2017 году программа была свернута — преимущество было предоставлено комплексу "Авангард". Они пытались в 2019 году ее восстановить, но, по-видимому, деньги пошли на подготовку к вторжению", — сказал эксперт.



По его словам, у российской армии есть несколько экспериментальных ракет, которые производились для учений. "Рубеж" — это ракета средней дальности, от 2000 до 6000 километров. Пусковая установка у нее мобильная. Кстати, когда они начали разрабатывать этот комплекс, Соединенные Штаты именно из-за этой ракеты обвиняли Российскую Федерацию, потому что они нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Жданов отметил, что "Рубеж" – это три ракеты "Искандер". Более того, у нее точность как у баллистической ракеты — 150 метров отклонения от расчетной точки. Она не попадает точно в объект, она просто может бахнуть как фугасная бомба большой мощности по объекту. Впрочем, по его словам, главная проблема не в самой ракете и ее взрыве.

"Проблема в том, что Путин хочет продемонстрировать всему миру, что он готов применять ракетные войска стратегического назначения", – уточнил он.

Для таких ракет, по его словам, фугасная основная часть выпускается в искусственных экземплярах только для воплощения учебно-боевых пусков и тренировки расчетов. А основная главная часть – это ядерный заряд. Эта ракета может гарантированно накрыть всю территорию Украины, любую точку. У нас страна максимум 1300 км в ширину, плюс Астрахань – примерно столько же от нашей границы. Минимальная дальность позволяет бить почти по всей территории, говорит Олег Жданов.

По его данным, "Рубеж" втрое мощнее баллистической ракеты "Искандер-М", а значит и может нанести втрое большее разрушение. Наша противоракетная оборона бессильна против этой ракеты, резюмирует Жданов. Однако эксперты отмечают, что противостоять такому комплексу в верхних слоях атмосферы может разве что американский THAAD.



Зеленский обратился к миру

Зеленский призвал мир действовать, потому что баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством того, что мира Россия точно не хочет. И отметил, что Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ стало каким-то новым нашим шагом. Зеленский также признал, что сильной реакции мира нет, а именно на это и надеялся Путин.

Напомним, Россия применила по Украине баллистическую ракету "Орешник".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Путин без колебаний применит ядерное оружие, если безопасность РФ будет под угрозой, а тот, кто считает, что по российской территории можно бить без последствий ракетами — ненормальный.

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