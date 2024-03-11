Справки из ТЦК и внесение в систему "Шлях": как на украинских мужчинах наживаются мошенники

Ежесуточно украинские пограничники отказывают в выезде около 130-150 мужчинам, которые пытаются покинуть пределы Украины, но не имеют соответствующих документов для пересечения границы или их условия пересечения не соответствуют правилам.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, среди тех, кому отказано в пересечении границы, есть и такие мужчины, чьи данные содержатся в системе "Шлях". Кроме того, как объясняет Андрей Демченко, пограничники отказывают в пересечении границы и тем, кто не подтверждает цель своей поездки.

В свою очередь, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения для мужчин призывного возраста пересечь границу. В этих объявлениях дельцы отмечают, что предлагают своим клиентам не только внесение в систему «Шлях», но и утверждают, что в стоимость услуги включена выдача справки с ТЦК. Также в своем объявлении автор утверждает, что работает под прикрытием благотворительного фонда.

Скриншот с сайта бесплатных объявлений. Дельцы предлагают сомнительную схему.

Пограничников уже не удивляет, что определенные лица публично предлагают услуги уклонистам.

"Нельзя исключать того, что такие услуги предлагают мошенники. Следует понимать и то, что и пограничники, и наши коллеги из правоохранительных органов также изучают все сегменты и разоблачают тех, кто предлагает такие услуги для того, чтобы установить организаторов и привлечь их к ответственности ", – резюмирует Андрей Демченко.

Ранее сообщалось о том, что Украина начинает переговоры по возобновлению авиаперевозок.

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