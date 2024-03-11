Справки из ТЦК и внесение в систему "Шлях": как на украинских мужчинах наживаются мошенники

Ежесуточно пограничники отказывают в выезде нескольким десяткам мужчин в выезде.
Ежесуточно украинские пограничники отказывают в выезде около 130-150 мужчинам, которые пытаются покинуть пределы Украины, но не имеют соответствующих документов для пересечения границы или их условия пересечения не соответствуют правилам.
Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, среди тех, кому отказано в пересечении границы, есть и такие мужчины, чьи данные содержатся в системе "Шлях". Кроме того, как объясняет Андрей Демченко, пограничники отказывают в пересечении границы и тем, кто не подтверждает цель своей поездки.
В свою очередь, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения для мужчин призывного возраста пересечь границу. В этих объявлениях дельцы отмечают, что предлагают своим клиентам не только внесение в систему «Шлях», но и утверждают, что в стоимость услуги включена выдача справки с ТЦК. Также в своем объявлении автор утверждает, что работает под прикрытием благотворительного фонда.
Пограничников уже не удивляет, что определенные лица публично предлагают услуги уклонистам.
"Нельзя исключать того, что такие услуги предлагают мошенники. Следует понимать и то, что и пограничники, и наши коллеги из правоохранительных органов также изучают все сегменты и разоблачают тех, кто предлагает такие услуги для того, чтобы установить организаторов и привлечь их к ответственности ", – резюмирует Андрей Демченко.
Ранее сообщалось о том, что Украина начинает переговоры по возобновлению авиаперевозок.
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