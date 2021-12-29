Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

"Спустил" деньги на еду и выпивку: в Ровно мужчина украл у женщины 78 тыс. грн и предложил их отработать

"Спустил" деньги на еду и выпивку: в Ровно мужчина украл у женщины 78 тыс. грн и предложил их отработать

Потерпевшая просила строго наказать вора.

В Ровно мужчина украл у женщины 78 тыс. грн, а когда его судили, то предложил потерпевшей отработать украденное.

Об этом говорится в приговоре Ровенского районного суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

Сначала украл 2 тыс. грн, а через час – 76 грн

По данным суда, 31 мая 2021 мужчина из помещения женщины украл сначала 2 тыс. грн, а затем вернулся и украл еще 76 тыс. грн.

В суде подозреваемый свою вину признал. Он объяснил, что сначала украл у потерпевшей 2 тыс. грн и сразу потратил их на еду и выпивку. Через час он вернулся на место преступления и украл еще 76 тыс. грн, которые тоже потратил. Подозреваемый заявил, что у него нет такой большой суммы, чтобы вернуть потерпевшей, и сказал ей, что отработает украденное, помогая по хозяйству.

Потерпевшая просила строго наказать вора

Потерпевшая на суде объяснила, что она 5 лет откладывала деньги. Она потребовала, чтобы подозреваемый вернул ей награбленное и уплатил 30 тыс. грн моральной компенсации. Также женщина настаивала на суровом наказании подозреваемого.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст.185, ч. 2 ст.185 УК Украины и приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Также вор должен уплатить потерпевшей 78 тыс. грн материальной и 10 тыс. грн моральной компенсации. Кроме того, осужденный должен выплатить более 1300 грн за проведение судебных экспертиз. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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