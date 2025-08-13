Спутниковая связь в Украине: что известно об уникальной технологии и как она будет работать

В Украине заработает спутниковая связь / © Pixabay

Спутниковая связь прямо в смартфоне. Украина - первая в Европе и шестая в мире запускает технологию Starlink Direct-to-Cell. Это даст возможность оставаться на связи там, где покрытия мобильной сети нет.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

«В украинских селах сеть по крайней мере разрастается. А вот в лесах или полях традиционно мобильных операторов нет. Поэтому мы и в такой локации — под открытым небом Житомирщины. И это условие для того, чтобы поймать спутниковую связь», — говорит корреспондентка ТСН.

Смартфоны видят его исключительно на улице. Все из-за расстояния до трансляторов в космосе.

«Высота орбиты 350 км. Сотни спутников находятся в постоянном движении. Мы находимся в зоне видимости 3-4 спутников одновременно. И они между собой обслуживают нас», — говорит сео «Киевстар» Александр Комаров.

Как все устроено — разъясняет главный исполнительный директор крупнейшего в Украине мобильного оператора, который законтрактовал соглашение со Space X.

«Когда человек попадает в ситуацию отсутствия покрытия, телефон автоматически подтягивает эту сеть. Это работает как национальный роуминг. Когда у тебя нет сети наземной, он будет стучаться в сеть спутниковую», — говорит Александр Комаров.

Благодаря технологии, смартфон с электронной или физической симкой напрямую подключается к базовой станции на орбите. А это значит, что связь будет даже там, где вышек нет.

«Есть миллионы людей, которые находятся без связи и в ней нуждаются. Это наши военные; это люди, которые не имеют связи из-за разрушенной инфраструктуры. Сочетание наземной сети „Киевстар“ и спутниковой Space X дает нам возможность быстро построить 100% покрытие всей территории Украины», — говорит Александр Комаров.



Пока технологию тестируют в 200 километровой зоне в Украине, но уже с ноября бесплатная спутниковая мобильная связь станет доступной для всех абонентов «Киевстар».

«На всех телефонах 4G с поддержкой Е-сим будет доступна отправка текстовых сообщений, смс», — говорит менеджер по развитию новых продуктов «Киевстар» Василий Мунтян.



После обмена текстами заработают и голосовые. Они более объемные, а потому к получателю будут лететь дольше. От нескольких секунд — до минуты, объясняет оператор связи. Следующим этапом изменений станут аудио- и видеозвонки. И все это без дополнительных портативных «Старлинков» на земле.



«Это такая новейшая услуга в мире — возможность подключить наш смартфон к спутнику без специализированного оборудования. Это превращает ваш смартфон в „Старлинк“, который позволяет получать сигнал и использовать его в различных условиях. Во время обесточиваний, когда нет вообще например связи. И я думаю, что это вообще новый этап развития телеком сферы в мире», — говорит Михаил Федоров.

Услуга, обещают, будет бесплатной в течение следующего года. А в идеале и до завершения войны.

